¿Quién fue Jorge Sanjinez, el veterano peruano que combatió en la II Guerra Mundial?

Jorge Sanjinez fue uno de los cinco peruanos que participaron en la liberación de Francia y Bélgica, dos países que se encontraban ocupadas por la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su heroica participación, en el año 2017, el Gobierno francés condecoró a Jorge Sanjinez con la Legión de Honor en grado de caballero, la distinción más alta que otorga la nación en cuestión.

El veterano nació en Moquegua el 24 de enero de 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Cuando tenía 4 años, su familia se mudó con él a Bolivia, aunque, por diversos problemas, decidió escaparse a Lima al cumplir 12. Solo y sin dinero en la capital, Jorge tuvo que trabajar en la calle para sobrevivir hasta que consiguió un empleo en el hipódromo de la ciudad, ahí se dedicó a cuidar y limpiar caballos.

En diciembre de 1942, cuando ya tenía 25 años, un amigo le preguntó si estaba interesado en ir a la guerra. Jorge, que siempre tuvo un espíritu aventurero, no lo dudó y juntos se fueron a la embajada de Bélgica en Lima, que recibía a los voluntarios para combatir en Europa al lado de las naciones aliadas (Francia, Reino Unido y Polonia). Los belgas lo aceptaron como soldado y en enero de 1943 zarpó para iniciar su vida militar.

Carnet de pertenencia de la Brigada Piron, que contiene datos biográficos de Sanjinez y de su llegada a Reino Unido. Foto: BBC

Su participación en la guerra

Partió en un barco de origen chileno rumbo a Nueva York y de allí a Londres. Al poco tiempo de su llegada a la capital británica, se perdió con un amigo suyo en el Hyde Park, donde conocieron de primera mano la experiencia del Blitz, del cual lograron salir vivos.

Su primera participación fue en agosto de 1944, en la batalla de Normandía, como miembro de la brigada belga Piron. Sanjinez una vez dijo que durante su estadía en el frente occidental conoció de manera directa la muerte:

“En la guerra se escucha solo música de balas. Los ataques más fuertes eran en las noches. Veíamos las balas al rojo vivo que llegaban a nosotros. A la guerra no se va a bailar, se va a matar y a que lo maten a uno. Los nazis eran excelentes soldados, nadie lo va a negar. Pero nosotros combatíamos mejor. Yo era francotirador. Disparé tanto que los que conté como muertos eran cerca de 100″, declaró para la BBC.

Jorge Sanjinez ya había perdido contacto con su familia cuando partió a Europa. Foto: BBC

A pesar del peligro al que estaba expuesto, Sanjinez confesó en la misma entrevista que nunca tuvo miedo de estar en el campo de batalla y que les enseñó a sus compañeros a tampoco tenerlo. “ No conozco el miedo . Enseñé a mis compañeros a no tener miedo. El miedo depende de la familia que se queda en casa. Yo no tenía absolutamente a nadie en Perú. Estaba completamente solo”, dijo.

El veterano también participó en 1944 de la liberación de las localidades francesas de Cabourg (21 de agosto), Deauville (22 de agosto) y Honfleur (24 de agosto), así como de Bruselas el 3 de septiembre.

Jorge Sanjinez falleció a los 103 años

El 24 de marzo del 2020, Jorge Sanjinez murió a la edad de 103 años. “Ya está descansando en paz, ya no está sufriendo. Tenía insuficiencia renal crónica, ya no quería comer, estaba con suero. La última vez que habló fue hace cuatro días, ya no quería ir al hospital. Su deseo era ser enterrado en Pucallpa”, declaró su esposa Meldín Alava en su momento.