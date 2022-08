Día de la novia: ¿por qué se celebra el 1 de agosto y qué se conmemora?

El 1 de agosto fue elegido en Estados Unidos como el Día nacional de la novia (‘National Girlfriend Day’ en su inglés original), como una excusa para recordar el amor que se le tiene a la pareja femenina.

Si bien es una celebración del país norteamericano, la festividad se ha vuelto viral en internet, por lo que ha conseguido que más de uno la festeje, pese a no ser parte de la nación guiada por Joe Biden .

¿Por qué se celebra el Día de la novia?

La elección de esta celebración no corresponde a ningún acontecimiento o hecho histórico en particular, sino que simplemente fue elegida con el fin de agasajar a la pareja.

Según la información publicada por el National Day Calendar, esta peculiar celebración fue creada por el sitio de redes sociales Sisterwoman.com poco antes de su salida de internet.

Estados Unidos conmemora el Día de la novia como una festividad nacional. Foto: ABC/Instagram

Este portal web surgió, creado por Allie Savarino Kline y Sally Rodgers, con el fin de abrir un foro de discusión sobre temas femeninos, familia y escuela.

¿Qué se conmemora el Día de la novia?

Si bien no se debería esperar fechas especiales para demostrar el amor, esta fecha se postula como una ocasión ideal para tener un detalle hermoso con la enamorada o novia.

Según las costumbres estadounidenses, esta festividad se postula casi como un segundo San Valentín, en la que se constituye una invitación a resaltar la vida y la creación de proyectos en pareja. Sumado a ello, se realza la labor de la mujer como compañera, amiga y confidente.

Además, también se reconoce la definición del término girlfriend (novia en español). De acuerdo a la web Merriam-Webster, la palabra se originó en 1859, adjuntando el siguiente significado: una compañera frecuente o regular en una relación romántica o sexual.

En Latinoamérica, Argentina celebra el Día de la novia el primer domingo de abril, mientras que Ecuador lo celebra el 1 de agosto. Foto: La República

Así que, pese a que no seas estadounidense, busca un regalo original y demuéstrale lo que sientes a tu amada.

¿El Día de la novia se celebra oficialmente en otros países?

En Argentina también tienen esta festividad, pero en el país latino lo celebran el primer domingo de abril. Por otro lado, Ecuador conmemorará el Día de la novia el 1 de agosto, al igual que Estados Unidos,

