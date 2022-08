Al Fateh: ¿qué otros futbolistas sudamericanos jugaron en este equipo que juntará a Christian Cueva y Alex Valera?

Luego de que Al Fateh anunciara a través de sus redes sociales la contratación del atacante Álex Valera hasta el 2025, el club saudí, donde Christian Cueva es la máxima figura, se posiciona como una institución que apuesta por el toque peruano para pelear en la liga de su país.

El futbolista de 26 años, que anotó 12 goles en la presente campaña con Universitario, tendrá su primera experiencia en el extranjero tras debutar en primera división con el Deportivo Llacuabamba.

¿Qué se sabe sobre el Al Fateh?

Dirigido actualmente por el estratega belga Yannick Ferrera, Al-Fateh es un club fundado en 1958 y, a pesar de sus 64 años de historia, no se encuentra considerado entre los grandes del país. El nombre de su estadio lleva el nombre del príncipe Abdullah bin Jalawi. En su retorno a la máxima categoría de la liga de Arabia Saudita, llegaron a la final de la Copa del Príncipe de la Corona Saudí, torneo por eliminatorias de clubes de fútbol y copa nacional de ese país.

Compitió en la tercera división, donde emprendió una ardua campaña para llegar a la máxima categoría. Para 1999 llegaron a la segunda división, pero no fue hasta la temporada 2008 que consiguieron el ansiado ascenso, cuando llegaron a ser campeones de la liga saudí en el 2013 y obtuvieron el pase a la Champions League de AFC para la siguiente campaña.

¿Qué futbolistas sudamericanos jugaron en Al Fateh?

Matias Aguirregaray

Es un reconocido lateral uruguayo que puede ocupar todos los puestos de la defensa. Vistió la camiseta de su selección en seis oportunidades, además de pasear su fútbol en importantes equipos de su país, así como en la liga española, italiana, rumana, argentina, mexicana y árabe. Actualmente, a sus 33 años, pertenece al histórico Peñarol desde el 2021.

Proviene de una familia de futbolistas y llegó al cuadro del Al Fateh a préstamo desde Las Palmas en la temporada 2018. Para la siguiente campaña, el club asiático compraría su pase hasta finales del 2020.

Es hijo del exfutbolista Óscar Aguirregaray, exasistente de Sergio Markarián en la selecciónperuana. Foto: El País

Juan Falcon

Es un centrodelantero venezolano que fue llamado en seis oportunidades selección, tiene un nombre importante en la liga de su país al haber defendido a cuadros tradicionales como Zamora y Deportivo Lara. También ha tenido pasos por el fútbol de Colombia, Francia y Arabia, donde perteneció a las filas del Al Fateh durante la temporada 2016.

Delantero venezolano fue goleador de la liga de su país en la temporada 2013/2014. Foto: La Vinotinto

Al Fateh y la contratación a futbolistas brasileños

La técnica del futbolista brasileño es codiciada en todas las ligas del mundo y la saudí no es la excepción. Debido a que el cuadro que acaba de fichar a Álex Valera no cuenta ni con el nombre ni el presupuesto de otros clubes, optó por fichar a futbolistas que superan al promedio del jugador árabe, pero que no son mediáticos.

Actualmente, cuentan con el mediocampista Petros, que ha tenido pasos por clubes como Sao Paulo, Corinthians y Real Betis. Asimismo, en las recientes campañas tuvieron a jugadores creativos y de corte ofensivo como Nathan Junior, Joao Guilherme, Josimar, Elias, Joao Pedro, Sandro Manoel y Elton.