¿Quién es Danilo Carando, el goleador de Cienciano que fue dirigido por Diego Armando Maradona?

En lo que va del año ha marcado 12 goles, tres de ellos en el presente Torneo Clausura; esta es la carta de presentación de Danilo Carando, uno de los nombres que más pasiones genera en el Cusco, pues ha vestido las camisetas de los clubes con mayor hinchada en la ciudad. Fue aconsejado en sus inicios por Ricardo Gareca y fue el goleador del equipo que dirigió Diego Armando Maradona en Emiratos Árabes Unidos.

¿Quién es Danilo Carando?

Formado en Talleres de Córdoba, Danilo Carando es un delantero de 33 años que paseó su fútbol por varios países como: Chile, Rumanía, Argentina, Paraguay, Bolivia, México, Ecuador, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Austria y Perú, donde actualmente mantiene un vínculo contractual con Cienciano hasta el 2024.

Durante su etapa como juvenil, entrenó en varias oportunidades con el plantel profesional que, en aquel entonces, era dirigido por Ricardo Gareca, quien había sido delantero y le daba consejos de cómo mejorar su rendimiento en dicha posición, aunque no logró debutar en el club, estrechó un fuerte lazo amical con Milton Gareca, hijo del ‘Tigre’.

Delantero solo ha jugado en equipos cusqueños en el Perú. Foto: Zoom Deportivo

El delantero ha estado en agenda de más de un equipo grande en el Perú; sin embargo, siempre se ha mantenido en clubes de la ciudad del Cusco, como Real Garcilaso, ahora Cusco FC, en el que, en cuatro temporadas, marcó 57 goles. Actualmente, es el goleador de Cienciano con 12 tantos en lo que va de la temporada.

El goleador argentino ha relegado al banco de suplentes al atacante Adrián Ugarriza y es el máximo referente en el ataque cusqueño. Carando llegó al equipo imperial a mediados del 2021 y, hasta la fecha, lleva 17 tantos marcados en dos temporadas.

Dirigido por Diego Maradona

Tras marcar 19 anotaciones con la camiseta del Cusco FC y tener ofertas de Europa, en países como España y Chipre, le llegó la que considera la oportunidad de su vida, una importante oferta económica del Al Fujairah, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, además de ser pedido expresamente por el entrenador Diego Armando Maradona, propuesta que el atacante no dejaría pasar.

Bajo el mando del ‘Pelusa’ marcó 14 goles en 15 partidos y logró el objetivo que fue ascender a la primera división del fútbol árabe; no obstante, nunca olvida el primer encuentro con el exfutbolista.

“Fui y cuando lo vi me emocioné muchísimo, imagínate estar ante la presencia del mejor jugador del mundo, es algo único. Me quebré, conversamos, me preguntó cómo estaba, si estaba físicamente bien porque venía de vacaciones, si tenía familia, todas las preguntas que hace un amigo a otro. Conmigo se portó excelente”, reveló en diálogo con este diario.