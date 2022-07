Caso Fefer: ¿qué fue de los hermanos Eva y Ariel Bracamonte tras el asesinato de su madre que conmocionó al país?

El 15 de agosto del 2006, fue hallado el cuerpo sin vida de Myriam Fefer, en su casa ubicada en San Isidro. Sus hijos fueron inicialmente los principales sospechosos del deceso de la empresaria. Tras varios meses de pesquisas, se encontró culpable a Eva Bracamonte e inocente a Ariel Bracamonte; sin embargo, en un tiempo ella recuperó su libertad.

Los hermanos, desde ese entonces, han llevado vidas por separado. En ese sentido, te contamos, a continuación, qué fue de Eva y Ariel Bracamonte tras el asesinato de su madre que conmocionó al país.

¿Qué fue de los hermanos Eva y Ariel Bracamonte tras el asesinato de su madre, Myriam Fefer?

Eva Bracamonte

El 15 de octubre del 2012, la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a 30 años de prisión efectiva a Eva Bracamonte Fefer por autoría intelectual en el asesinato de su progenitora. Luego de varios años de juicios, el 29 de diciembre de 2015, se le declaró inocente de los cargos que se le imputaban.

En el fallo absolutorio, se estableció que no hay indicios de motivación económica que acusen a Bracamonte Fefer. También se determinó que el peritaje sicológico, que considera a Eva como una persona frívola e inmadura, así como la relación conflictiva con su madre, no eran determinantes para inculparla del homicidio de Myriam Fefer.

Luego de esos años, Eva Bracamonte, en el 2019, reconstruyó, como escritora, sus días en prisión en el libro titulado “Más allá del muro”. En este texto, presentó una serie de breves anécdotas cotidianas en el que relata, de primera mano, cómo es la vida cuando te encuentras privado de tu libertad.

Eva Bracamonte escribió sobre sus días en prisión. Foto: composición LR/Planeta de Libros

Dos años después, en abril del 2021, anunció, en su cuenta de Instagram, que se convertiría en mamá. “Por fin puedo contarles el motivo de mi desaparición de los últimos meses. ¡Estaba ocupada creando esta maravilla!”, adjuntando la imagen de la ecografía que confirmaba su estado de gestación.

A finales de octubre del 2021, dio a conocer que su pequeña hija, fruto del matrimonio con Jann Torrese, había nacido. “Nacimos hace una semana. Aún no tengo palabras. Te he prometido contarte todo, describirte cada día en un diario secreto. Pero aún no tengo palabras. Solo gracias, mi pececilla”, escribió en su Instagram.

Eva Bracamonte ya es mamá. Foto: composición LR/Instagram/Eva Bracamonte

Ariel Bracamonte

Si bien Ariel Bracamonte fue hallado inocente en el caso del homicidio de su progenitora, llegó a visitar la cárcel por violentar a su exesposo Lloyd Villarubia, con quien contrajo matrimonio en el 2013, cuando desapareció del Perú y reapareció en Estados Unidos.

Según se supo por algunos medios locales, la detención se dio luego de que Ariel vulnerara la orden de restricción por una primera denuncia por agresión. En la segunda ocasión, habría dejado herido a Villarubia, tras lo cual fue arrestado y encerrado en una prisión de Denver, Colorado.

En la actualidad, Ariel es muy activo en redes sociales, en las que presume una vida saludable. De acuerdo a su Instagram, es nutricionista y personal trainer.

Hoy, sigue viviendo en Denver, Colorado. Asimismo, se luce de la mano con su pareja, Ryan James, con quien comparte su emprendimiento Strong Lift Nutrition.

Ariel Bracamonte es nutricionista y personal trainer. Foto: composición LR/Instagram/@strongliftnutrition

¿En qué quedó el Caso Fefer?

Se determinó que el sicario colombiano, Alejandro Trujillo Ospina, alias ‘Payaso’, fue el autor material del asesinato. Para él se fijó una reparación civil de S/ 900.000 en favor de los herederos de la fallecida.

Además, fue sentenciado a 35 años de prisión por el homicidio de la empresaria Myriam Fefer. Así lo dictaminó el Poder Judicial peruano, que señaló que el extranjero es autor material del cruel crimen perpetrado en 2006.