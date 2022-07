Snapchat apareció en el mundo digital en 2011. La popular app de mensajería fue creada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford y, en sus inicios, se denominó Picaboo. Con más de 10 años de historia, ha experimentado éxitos y crisis, como la vez que Kylie Jenner le hizo perder más de US$ 1.000 millones al afirmar que ya no usaba esta red social. En este sentido, te contamos cuál es la situación actual de la recordada aplicación.

El proyecto nació con la idea de crear una app que permita a los usuarios enviar mensajes con caducidad. Así, los textos o imágenes que se compartan desaparecían tras ser visualizados. En aquel tiempo, Facebook no tenía un servicio similar, por lo que significó una propuesta diferente ante el gigante de internet creado por Marck Zuckerberg.

¿Qué fue de Snapchat, la red social a la que Kylie Jenner le hizo perder US$ 1.300 millones?

En 2018, Snapchat pasó de ser una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial a estar al borde de la quiebra. El anuncio de Kylie Jenner de que ya no utilizaba el aplicativo y la pérdida masiva de usuarios en 2017 generó una crisis financiera en la empresa.

En este contexto, Snap Inc., compañía que desarrolló la app, decidió lanzar las gafas de realidad aumentada Spectacles. Esta herramienta tiene como finalidad transformar la experiencia en la app. Si bien en un inicio no tuvo gran aceptación por su elevado precio, la empresa consiguió darle una vuelta a esta idea al crear Lens Studio, el cual sirve para que las personas puedan diseñar experiencias personales de realidad aumentada para, posteriormente, disfrutar de la experiencia usando las gafas de Snapchat.

Esta iniciativa, junto con otras nuevas atractivas funciones, ha ayudado a que Snapchat retome su protagonismo a nivel internacional. Por ejemplo, a marzo de 2022, las acciones de Snap Inc. crecieron en un 450%, según el medio La Tercera.

Además, ha incrementado la cantidad de personas activas en la app en un 20%, según el citado medio. Actualmente, estas personas utilizan Snapchat para diversos fines y no solo para enviar mensajes o imágenes con un determinado tiempo de caducidad.

Las gafas de realidad aumentada Spectacles fue una de las apuestas de Snap Inc. que le dio resultados para atraer nuevos usuarios. Foto: composición LR/Xataka

Historia y crisis de Snapchat

El origen de Snapchat se relaciona con el empresario Evan Spiegel, quien diseñó la popular aplicación en su etapa como estudiante de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. En sus primeros años como universitario, conoció a Bobby Murphy y Reggie Brown. Los tres compartían el mismo interés por la informática.

Fue así que, en 2011, decidieron lanzar Snapchat. En un principio, el aplicativo se denominaba Picaboo. Este primer proyecto no resultó como lo esperaban., por lo que, en septiembre de 2011, deciden cambiarle el nombre a Snapchat.

La propuesta del aplicativo fue, desde sus inicios, que las personas puedan enviar imágenes o fotografías con un tiempo de caducidad. Así, Snapchat se posicionó en 2014 como una de las principales redes sociales más populares en todo el mundo.

Evan Spiegel, junto con Bobby Murphy y Reggie Brown, creó en 2011 Snapchat. Foto: composición LR/La República/archivo/AFP

Sin embargo, en 2017, Snapchat afrontó una crisis, ya que varios de sus usuarios se trasladaron a otras redes sociales. Así, en el tercer trimestre de dicho año, el aplicativo recaudó cerca de US$ 208 millones. Es decir, US$ 28 millones menos de lo que se tenía previsto, según La Tercera. Por ello, tuvo que reducir el 60% de los precios de publicidad, lo que a su vez desencadenó pérdidas de al menos US$ 443 millones, de acuerdo con datos del referido medio.

La vez que Kylie Jenner hizo perder más de US$ 1.000 millones a Snapchat

Sumado a esto, en febrero de 2018, Kylie Jenner anunció que ya no utilizaba Snapchat a través de su cuenta de Twitter. Esta publicación por parte de la modelo, quien era un personaje activo en la app, generó que más de 3 millones de usuarios abandonen la red social. Dicha situación generó la pérdida de US$ 1.3000 millones de dólares por parte de la empresa.