Shirley Silva: ¿cuándo saldrá libre ‘La Gata’, sicaria sentenciada por 2 asesinatos en SJL?

Shirley Silva Padilla, más conocida como ‘La Gata’ en el mundo del hampa, asesinó al paso a dos hombres en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ella fue detenida por la Policía luego de que Francisco Alhuay Carrillo la denunciara ante los agentes del orden. Pese a ello, él también fue procesado por ser su cómplice al haber permanecido en su compañía al momento de ambos crímenes.

Durante la investigación, trascendió que la joven criminal pertenecía a un grupo dedicado al sicariato que se hacía llamar Los Diabólicos de San Juan de Lurigancho. Conoce en esta nota cuándo saldrá en libertad Shirley Silva Padilla.

¿Cuándo saldrá libre ‘La Gata’, sicaria sentenciada por dos asesinatos en San Juan de Lurigancho?

‘La Gata’ saldrá de la cárcel en octubre de 2043 , mes en el que se cumplirá la condena de 25 años que le impuso en octubre de 2018 el Poder Judicial de San Juan de Lurigancho por homicidio calificado. La cantidad de años disminuyó considerablemente luego de que ella se acogió al beneficio de la conclusión anticipada. En aquella ocasión, también se resolvió que la joven homicida pague una reparación civil a favor de los agraviados.

Shirley Silva fue detenida en 2017 en el hostal El Dólar de San Juan de Lurigancho después de que Francisco Alhuay la denunciara ante la Policía y revelara dónde se ocultaba. Sin embargo, él también terminó siendo procesado por complicidad.

Shirley Silva y Francisco Alhuay fueron detenidos. Foto: composición LR/El Popular

Silva Padilla había cometido la noche anterior dos homicidios. En horas vespertinas, ‘La Gata’ se dirigía junto a Alhuay Carrillo a un hostal del distrito antes mencionado, pero en el camino se encontró con Diego Alex Marticorena Chombo, su excompañero del colegio, con quien mantuvieron una discusión. Ante ello, la criminal sacó su arma y disparó contra el hombre.

“Me encontré con mi compañero Chombo, de la promoción. Los dos estaban en el piso peleándose, y agarré y le metí dos plomos”, relató.

El segundo crimen lo cometió tras dejar tendido en el piso del jirón Río Majes, en el asentamiento humano Mariscal Luzuariaga, al cocinero y propietario del chifa Alexandra. Al establecimiento llegaron luego de ir a su casa a pedir dinero haciendo disparos al aire.

A Freddy Marcas Elías le disparó en la cabeza porque ella no quería pagar por el chaufa con pollo que había pedido, ya que en sus palabras “no había pollo”.

“Estaba en el chifa y no me dieron pollo, y el señor quería que le pague, pero si no había pollo (…). Me agarró el brazo, cerraron con llave y no vi cuando le disparé. Solamente le disparé, le apunté y le disparé. Luego, nos fuimos a tomar a un bar. De ahí no recuerdo nada”, contó ‘La Gata’ a la Policía Nacional.