¿Qué fue de la vida de Rosario Ponce tras la archivación del caso Ciro Castillo?

El 20 de octubre de 2011 fue hallado el cuerpo sin vida de Ciro Castillo en un profundo abismo del nevado Bomboya, en el valle del Colca (Arequipa). Rosario Ponce, su pareja de aquel entonces, fue acusada de haber propiciado su muerte. Sin embargo, tras varios meses de investigación, el caso fue archivado y la joven quedó libre de toda culpa. En ese sentido, te contamos qué fue de su vida en los siguientes años.

Cuando cursaban el décimo ciclo de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Ciro Castillo y Rosario Ponce emprendieron un viaje con destino al cañón del Colca. No obstante, en medio de su travesía, perdieron el rumbo. Después de una semana de haber sido reportados como desaparecidos, los rescatistas solo encontraron a la universitaria, quien al presentar un cuadro de desnutrición y muestras de hipotermia fue trasladada de inmediato a Lima.

¿Qué pasó con Rosario Ponce tras archivarse el caso Ciro Castillo?

En setiembre de 2013, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa archivó de manera definitiva la denuncia por homicidio presentada por la familia de Ciro Castillo contra Rosario Ponce.

Dos años después, la joven contrajo matrimonio con Víctor Carlos Cabrera Córdova, hijo de su exabogado Miguel Cabrera. A través de una publicación en Facebook el 12 de setiembre de 2015, este último compartió las fotografías de lo que fue una ceremonia privada.

En las imágenes, se ve a la pareja muy feliz y, según informó el diario Trome, Rosario se encontraba a la espera de su segundo hijo.

Es importante mencionar que Cabrera Córdova, conocido como ‘Shrek’, mantuvo una relación con Ponce López antes de que ella sea pareja de Ciro Castillo, por lo que fue implicado en el caso bajo la sospecha de ser el tercer acompañante de la pareja durante el viaje al cañón del Colca y de haber tomado las fotos.

Rosario Ponce y Víctor Cabrera en el día de su boda. Foto: Víctor Cabrera/Facebook

Anteriormente, Rosario se graduó, junto con 30 compañeros, como bachiller en la especialidad de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Al término de la ceremonia, la prensa intentó tomar sus declaraciones respecto al archivamiento de la investigación por la muerte de Castillo Rojo, pero ella evitó las cámaras.

Rosario Ponce afirma que publicará libro sobre caso Ciro Castillo

Tras haberse hallado el cadáver de Ciro Castillo, Rosario Ponce anunció en octubre de 2011 que escribiría un libro en el que contaría todo lo que pasó en el valle del Colca.

En noviembre de ese año, la revista Caretas publicó algunos extractos de lo que en un futuro sería su obra. “Diariamente, desde el lugar donde me encontraba, gritaba por ayuda, gritaba el nombre de Ciro (Castillo Rojo). Mi voz no descansaba durante el día, a pesar de que no tenía la seguridad de que me escucharan al otro lado del río Colca”, relató.

Rosario Ponce y Ciro Castillo fueron reportados como desaparecidos el 4 de abril de 2011. Foto: Rosario Ponce/archivo personal

En el breve texto, Ponce López explica cómo y de qué se alimentó los días que permaneció perdida. Asimismo, destaca su esfuerzo por sobrevivir.

”Cada día y noche en la oscuridad y soledad de la montaña le agradecía a Dios por el día que me había regalado. Pero la voluntad y las ganas de sobrevivir me llevaban a soportar días con sol intenso, durante los cuales, a falta de agua, tuve que tomar mis propios orines y hasta comer hormigas”, aseguró.

”Me puse al límite y logré salir viva. Di todo de mí porque sabía lo mucho que valía y que me esperaban en casa. Dios me dio una oportunidad más de vida y le doy las gracias”, agregó.