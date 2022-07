¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre su romance con Erick Osores?

Han pasado 10 años desde que Erick Osores confesara, en una entrevista con Cindy Marino, que había mantenido una relación con Tula Rodríguez, antes de que ella contrajera matrimonio con su difunto esposo, Javier Carmona.

Ahora, la actual conductora de TV también ha declarado, con cierta incomodidad, sobre este antiguo romance junto al periodista deportivo en una conversación con Ricardo Rondón, en el programa “En boca de todos” de América TV.

PUEDES VER: Walther Lozada y la historia de cómo convenció a Carlos Soraluz de cantar en Armonía 10

Las palabras de Tula Rodríguez sobre Erick Osores

“Yo creo que él cree que, como está en YouTube, no lo va a ver mucha gente, pero te apuesto que está ‘palteado’. Ahora todo el mundo se enteró de que hace años era un león y ahora ya no” , aseguró Rodríguez.

“Lo que pasa es que me pongo así porque hace tiempo él fue mi enamorado y me da risa verlo en una faceta que no conocía. Es por eso, ya (fue mi novio), pero hace años” , precisó después de que el entrevistador indicara que estaba nerviosa.

Los elogios de Tula Rodríguez a Erick Osores

Cuando fue consultada por si Osores era aburrido o alegre, Tula ensalzó al comunicador. “Él siempre ha sido superdivertido, es un gran profesional, espectacular, mi amigo ahora, es un buen chico, supertalentoso, un gran periodista y un buen papá. Que le vaya espectacular a Erick”, afirmó.

Tula Rodríguez y Erick Osores juntos. Foto: redes sociales

Mira las declaraciones de Tula Rodríguez en “En boca de todos”