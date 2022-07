¿Por qué llorar regularmente es beneficioso para la salud, según experto?

Hidefumi Yoshida es un japonés que explica, a través de sus talleres, la importancia del llanto. Así lo detalla el minidocumental titulado “¿Has valorado los beneficios de llorar?” y difundido en el canal de YouTube del The New York Times.

Al parecer, en la sociedad japonesa, la práctica de llorar no es bien vista. En este contexto, Yoshida dice que sollozar de manera rutinaria alivia el dolor, eleva el ánimo e, incluso, asegura que puede reforzar el sistema inmunitario. ¿Cuáles son sus explicaciones?

Una terapia de llanto

El experto realiza una terapia del llanto: busca a gente que hace meses no solloza y no la deja marchar hasta que las lágrimas hayan tomado un lugar. Para conseguirlo, los enfrenta a películas, libros infantiles y correspondencia, según sea el caso. Hasta el momento ha ayudado a 50.000 personas y pide que un “no es para tanto” no sea un mensaje de consuelo.

Yoshida también ha abierto un peculiar bar donde la gente puede ir a llorar. Él asegura que en Japón hay gente que muere por exceso de trabajo y cree que si hubieran soltado las emociones, quizás las cosas les habrían sido diferentes.

Llorar, un beneficio para el alma

Consultado por La Vanguardia, la presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Nuria Casanovas, sostiene que “después de llorar nos sentimos diferentes. Va muy bien para cuando estamos encallados en un estado de ánimo”.

El beneficio está relacionado con la clase de respiración que acompaña al llanto. “Si nos fijamos en un niño cuando llora, veremos que lo hace abriendo los pulmones: abre los pulmones, entra más oxígeno, lo libera. El oxígeno es la gasolina del cerebro”, señala.

Sin embargo, hay sollozos que no son tan positivos. “Conocemos personas que se echan a llorar y no salen”, explica la psicóloga. “Pueden pasar un día o un mes llorando y caen en depresiones que, por mucho que lloren cada día, no les hará ningún beneficio”.

¿Cuándo el llanto ya no resulta beneficioso?

Casanovas afirma que el llanto que se hace pensando en el “no saldré, no saldré, pobre de mí” requiere ya de una ayuda profesional. Además, “cuando se llora con gemidos entrecortados, el cerebro no se oxigena bien y la persona, después, se sentirá peor porque su cerebro estará agotado”, sostiene y agrega que “la terapia de Hidefumi Yoshida está muy enfocada porque tiene un acompañamiento, libera y después respira”.