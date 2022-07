La virgen que llora: ¿cuál es la verdad detrás del psicosocial que creó el Gobierno de Fujimori?

Corría el verano de 1991, cuando el primer caso de cólera se presentó en el Perú. Estando Alberto Fujimori en la Presidencia de la República, la enfermedad se propagó rápidamente en todo el territorio nacional. Es en medio de esta emergencia sanitaria que los medios informaron sobre el extraño suceso de una virgen de yeso que había llorado lágrimas de sangre.

Preocupados por las muertes a causa del cólera, muchos ciudadanos se presentaron delante de la imagen, ubicada en una casa en el Callao, en busca de protección. Hasta el mismo Fujimori se dio tiempo para visitarla y pedirle que ayude al país a salir de la crisis.

Sin embargo, más tarde se conoció que las lágrimas de la virgen nunca existieron y que todo fue parte de un psicosocial creado por el Gobierno de aquel entonces. A continuación, entérate de más detalles de este hecho que marcó a muchos.

Alberto Fujimori visitó la casa en el Callao donde se encontraba la virgen, que se decía había llorado lágrimas de sangre. Foto: La República

La virgen que llora

Cuando el cólera llegó a nuestro país, batimos el récord mundial en número de casos. Durante el primer mes de la epidemia, Asia y África registraron 12.785 y 35.606 infectados, respectivamente. Mientras que en el Perú, durante el primer mes, se registró 37.538 afectados, según informó el portal Perú Sumaq.

El diario La República informó sobre la epidemia del cólera en el Perú. Foto: La República

Esta situación generó una histeria colectiva que se mantuvo hasta el 27 de febrero de 1991, cuando los diferentes medios fueron a la vivienda de una mujer en el Calleo, quien afirmaba que, de los ojos de una de sus vírgenes de yeso, habían brotado lágrimas de sangre.

La angustia en la que vivía el pueblo por la crisis económica, social y, sobre todo, de salud; no le dio tiempo de cuestionar el hecho de que la dueña del inmueble era hermana de un fotógrafo que trabajaba en Palacio de Gobierno.

No obstante, el fallecido Augusto Vargas Alzamora, el entonces arzobispo de Lima, no creía en el suceso, por lo que mandó a que se investiguen dichas lágrimas y pidió a los feligreses no confiarse del todo. A pesar de esto, los ciudadanos continuaron haciendo cola para rezarle a la virgen. Algunos, incluso, llevaban a sus bebés.

La verdad detrás del psicosocial

Al cabo de unos días, investigaciones periodísticas revelaron que la historia de la virgen que llora fue un invento de un grupo de agentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), el cual estaba al mando del psiquiatra arequipeño Segisfredo Manuel Luza Bouroncle, quien fue contratado por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Lo más sorprendente fue cuando en el noticiero matutino de Panamericana, un experto hizo ‘llorar’ a un huaco precolombino tras echarle una sustancia. De la reliquia prehispánica empezó a salir un líquido rojo, parecido a la sangre.

Tras este acontecimiento y la información difundida, los ciudadanos, poco a poco, dejaron de ir al Callao para ver a la virgen y su supuesto llanto.