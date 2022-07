De taxista a cómico de TV: ¿cómo ingresó Joao Castillo al “Wasap de JB” y cuál fue su primera imitación?

Conocido como el ‘Caballo ganador’, Joao Adriano Castillo es un peruano más que no tenía entre sus planes entrar al mundo de la televisión, mucho menos formar parte del elenco del reconocido humorista Jorge Benavides. Sin embargo, la oportunidad se le presentó mientras se ganaba la vida como taxista por las calles de Lima. A continuación, conoce más detalles de cómo fue su ingreso al “Wasap de JB”, el primer programa de la pantalla chica para el que trabajó.

En una entrevista para “Día D”, Joao contó que estudió Administración de Empresas, fue entrenador de fútbol y, en 2017, decidió brindar el servicio de taxi. Fue en ese año que un amigo productor se contactó con él para que movilice a las invitadas del show cómico que se emitía por Latina.

¿Cómo llegó Joao Castillo al “Wasap de JB” y cuál fue su primer personaje?

Joao Castillo aceptó encargarse del traslado de las invitadas y actrices cómicas del “Wasap de JB”. Después de unos meses brindando el servicio, fue convocado por Jorge Benavides para salir en un pequeño sketch del programa.

“Llegué en el 2017 para hacer un sketch con Luis Miguel. No me volvieron a llamar hasta ocho meses después que empezó ‘Gato encerrado’, donde hago de seguridad de la doctora Pollo” , señaló en diálogo con La República.

Debido a su falta de experiencia, Joao sintió vergüenza los primeros días, por lo que no hablaba mucho. “Al principio, yo palteado, llegaba y me sentaba a un costado como niño avergonzado. No hablaba con nadie, estaba callado”, comentó para “Día D”.

¿Cuál fue la primera aparición de Joao Castillo en televisión?

Aunque su participación en el “Wasap de JB” lo hizo popular entre el público, esa no fue la primera vez que Joao Castillo se mostró en la pantalla chica.

“Hace años hice un comercial donde salía George Forsyth, aparecí un segundo creo (risas). De ahí estuve enfocado en otras cosas, soy entrenador de fútbol”, dijo a este diario.

Joao Castillo fue convocado para ser parte de “JB en ATV”

El 20 de enero de 2021, el ‘Caballo ganador’ expresó, a través de su cuenta de Instagram, su felicidad al saber que también estaría presente en el nuevo show de Jorge Benavides en ATV.

“Vamos con fe. Este año seguiré aprendiendo y queda agradecer por la confianza en mí a Jorge Benavides, Karin Marengo y a todos por enseñarme, aconsejarme y aguantarme, ja, ja, ja”, escribió Joao.