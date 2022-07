¿Quién es Walter Lozada, el genio detrás del éxito de Armonía 10?

Al ritmo de “El cervecero” y “Herido corazón”, Walter Lozada Floriano ha caminado con la aclamada Armonía 10 de la misma forma que su padre Juan de Dios Lozada Naquiche lo hizo en 1972, cuando la banda se llamaba Golden Star. Ahora, con una trayectoria de 50 años, los integrantes disfrutan de la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. ¿El motivo? ‘La Primerísima’ es una de las organizaciones musicales con mayor reconocimiento en el Perú.

A la fecha, la agrupación piurana cuenta con más de 20 discos y ha sido cuna de reconocidas figuras de la cumbia como Makuko Gallardo, Percy Chapoñay y Tony Rosado. Además, aunque la integren alrededor de 50 personas, entre músicos, cantantes y personal técnico, es el país entero el que vibra tan pronto la letra de “Escríbeme” llena un espacio.

Armonía 10: ¿quién es Walter Lozada, el líder del famoso grupo de cumbia?

Desde que tenía 11 años, el piurano e hijo de Juan de Dios Lozada Naquiche se vinculó con los instrumentos, las melodías y la composición. Se trataba de un nexo difícil de evitar frente a una orquesta que en 1982 grabó un primer disco con la disquera Infopesa, el cual tuvo como protagonistas a los éxitos “Enfermera”, “Café con ron” y “Un cigarrillo, una guitarra y una pena”.

Tiene tres hijos, Bianca, Arturo y Katia, y está casado con Nancy Silupú, con quien lleva 36 años de vida matrimonial. Durante una entrevista para el diario regional La Hora, agradeció el rol que su compañera ejerce: “A Nancy le agradezco mucho porque en este negocio es como si hubiera dos mundos y ella, sabiendo que es complicado, me comprende”, sostuvo.

Asimismo, confesó que su vocación inicialmente era otra: “Yo no quise ser músico, yo quería ser policía y tuve que enfrentarme a mi papá para poder irme a estudiar, pero me propuso quedarme con la banda y así fue” . En la misma conversación reveló también que su tema preferido es “Tomar para olvidar”. Es especial porque, según narra, lo compuso en la casa de su madre junto a Manuel Mantilla. “Tuve tanta amistad con él que solo me mandaba la obra cantada y yo le agregaba la música”, concluye.

Walter Lozada y su estado de salud

A inicios de julio, a través de las redes sociales, la también conocida como ‘la universidad de la cumbia’ dio a conocer cómo se encontraba la cabeza de la agrupación: “La familia Lozada Silupú y la familia Lozada Floriano, a nombre de Armonía 10, pedimos una cadena de oración por nuestro gerente, Walter Arturo Lozada Floriano, quien se encuentra muy delicado de salud”.

La publicación, además, contenía una corta oración. “Señor Jesús, aquel a quien amas está enfermo. Tú lo puedes todo. Te pedimos humildemente que le devuelvas la salud a Walter Arturo Lozada Floriano. Ayuda a tu hijo, te necesita más que nunca, líbralo de la enfermedad que lo aqueja” , se pudo leer.

Incluso en el concierto por los 50 años, cuyo escenario en la capital fue El Huaralino, los integrantes iniciaron el show con un pedido especial al público: alentar a Walter a la distancia.

¿Cómo nace el nombre de Armonía 10?

En 1972 la banda se llamaba Golden Star y los miembros eran Demetrio Salazar, la primera guitarra; Miguel López, la segunda; Alex Castro, en el timbal, y Walter Lozada en el teclado. Luego el nombre sufrió una modificación que se extendió por tres años: Los Blanders. Finalmente, y en medio de un episodio festivo, junto con los nuevos integrantes en la discoteca Manhattan, surgió el nombre Armonía.

“Y ahí fue donde a mí se me ocurrió el número 10 porque era el número de los integrantes de la banda y quedó Armonía 10″, mencionó Walter en la conversación con el diario piurano.