Juan Carlos Oblitas: ¿cómo se convirtió en director deportivo de la FPF?

Juan Carlos Oblitas ya no es el director deportivo de la selección peruana. A través de un comunicado, el ‘Ciego’ reveló que tenía la intención de continuar en el cargo, pero no encontró reciprocidad por parte de la FPF para extender dicho vínculo.

Así se pone punto final a un proceso de siete años y que será recordado como uno de los más exitosos en la historia de la Bicolor. Como se conoce, Oblitas llegó a la FPF en 2015 durante la gestión de Edwin Oviedo. Uno de los gestores de la llegada del ‘Ciego’ a la Videna fue Felipe Cantuarias.

La República conversó con el expresidente de Sporting Cristal, quien contó detalles hasta ahora desconocidos de la contratación del ahora exdirector deportivo de la selección.

Cantuarias relató que un día recibió la llamada de Edwin Oviedo, quien lo invitó a tomar un café. “En la reunión, me dice he sido elegido presidente de la FPF y soy consciente de que no tengo el conocimiento para hacer una buena gestión . Necesito que me ayuden”, indicó.

Edwin Oviedo llegó a la presidencia de la FPF tras derrotar a Federico Cúneo en las elecciones. Foto: FPF

Según cuenta Cantuarias, Oviedo le propone ser presidente de la comisión mundialista. El exdirectivo celeste agradeció la confianza, pero le dijo al entonces presidente de la FPF que se equivocaba al mantener esas comisiones.

“Le propuse cambiar el modelo y él estuvo de acuerdo. Es así que se decide crear un comité consultivo que le ayude a tomar mejores decisiones (...). Fue entonces que Oviedo encargó al grupo de apoyo la creación del cargo de director deportivo”, señaló.

El ex miembro del comité consultivo confesó que pidió ayuda a Carlos ‘Chino’ Benavides para poder realizar la descripción del puesto y elegir los requisitos a cumplir.

“Se hizo una selección entre varios candidatos y al final quedaron dos que cumplían los requerimientos: ‘Chemo’ Del Solar y Juan Carlos Oblitas”, contó.

Si bien el comité consideró a ‘Chemo’ para el puesto debido a sus contactos internacionales, se terminó seleccionado a Oblitas por ser “el personaje de fútbol más exitoso que ha tenido el Perú. No solo como jugador, sino también como entrenador. Además, tenía experiencia como directivo de fútbol”, apuntó Cantuarias.

Juan Carlos Oblitas se desempeño como director deportivo de la selección peruana de 2015 a 2022. Foto: La República

Gracias a una serie de buenas decisiones, se dio el pitazo inicial de un proceso que trajo varias alegrías en la Bicolor. “Oviedo reconoció sus limitaciones, se rodeó de gente capacitada y luego empoderó plenamente a Oblitas”, sentenció Felipe Cantuarias.