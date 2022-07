Pablo Escobar y ‘El Chapo’ Guzmán: ¿quién de los 2 narcos tuvo más fortuna, según Forbes?

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar Gaviria son de los narcotraficantes más relevantes de América Latina y, además de poseer una larga lista de cargos criminales, eran dueños también de una fortuna descomunal. Es así que surge una pregunta: ¿cuál de los dos capos tuvo más dinero?

Afortunadamente, hay información oficial proveniente de la prestigiosa revista Forbes, que se encarga de analizar y registrar la riqueza de magnates a nivel mundial. Hoy descubrirás, entonces, quién de los dos infames narcos amasó la mayor cantidad de plata.

¿Cuánto dinero generó Pablo Escobar?

El Cartel de Medellín fue uno de los grupos criminales más populares de las últimas décadas, cuyo reinado se dio entre 1980 y 1993, con Pablo Emilio Escobar Gaviria a la cabeza. A pesar de contar con negocios ilícitos, el capo colombiano fue considerado por el medio especializado en finanzas para estar en el ranking de los hombres más ricos del mundo.

Entre 1981 y 1986, la agrupación delictiva generaba ganancias de US$ 7.000 millones en promedio con la venta de la cocaína, lo que provocó que el delincuente apareciera en la prestigiosa lista de Forbes en 1987. En aquella oportunidad, el flujo de caja de Escobar se valorizó en US$ 3.000 millones, mientras que su patrimonio neto ascendía a los US$ 2.000 millones.

Pablo Escobar Gaviria formó parte de la lista de Forbes en 1987, con ganancias de 7.000 millones de dólares. Foto: Forbes

No obstante, no fue el único colombiano que apareció en el top, puesto que Jorge Luis Ochoa Vásquez, otro miembro del Cartel de Medellín, también alcanzó un lugar en este.

Por otro lado, al ser Pablo Escobar el proveedor del 80% de la droga que se vendía a Estados Unidos y generar alrededor de US$ 22.000 millones al año, se convirtió en el hombre con mayor fortuna de Colombia durante un tiempo prolongado y el séptimo en el mundo, de acuerdo a lo publicado en este prestigioso ranking. La última vez que apareció en la lista fue en 1993, año en que moriría a manos de la justicia colombiana.

¿A cuánto asciende la fortuna de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

Aunque su poder tuvo un gran impacto en Latinoamérica, el líder del Cartel de Medellín no ha sido el único narco que ha formado parte del top de los hombres más ricos del mundo, ya que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán también fue considerado dentro de este.

La primera vez que el líder del Cartel de Sinaloa apareció en Forbes fue en 2009. En aquella oportunidad, él se colocó en el puesto 703 a nivel mundial, mientras que, en México, se apoderó de la séptima casilla con un patrimonio de US$ 1.153 millones.

‘El Chapo’ Guzmán fue capturado nuevamente el 8 de enero de 2016. Foto: AFP

Sin embargo, no fue la única ocasión en la que formó parte de lista de la revista estadounidense. En 2010, a pesar de que ‘El Chapo’ contaba con la misma fortuna, descendió hasta la posición 906 del ranking general y el noveno en su país de origen.