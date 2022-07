La historia de Ronald Tumi, el primer indígena matsés licenciado en Antropología

Roldán Tumi Dësi (30) siempre supo que su destino era convertirse en un gran profesional, por eso apenas tuvo la oportunidad dejó su pequeña comunidad ubicada en la frontera con Brasil y se mudó a la ciudad de Iquitos, con el fin de iniciar sus estudios superiores.

El camino que escogió no fue nada fácil, ya que además de estar lejos de su familia, no sabía hablar español. Sin embargo, eso no fue impedimento para él, pues logró graduarse como uno de los mejores de su universidad y hoy es el primer matsés licenciado en Antropología del Perú. Conoce su increíble historia.

“Mi primer ciclo fue muy duro, sacaba ceros o máximo onces. Además, muchos me decían que ya deje la carrera, que ni siquiera es una profesión bien pagada, como para esforzarme más”, recordó el talento en una entrevista para Andina.

Roldán Tumi nació en En Buena Lomas Antigua, Loreto. Foto: Gobierno del Perú

Lejos de desanimarse, Roldán decidió esforzarse aún más, así que su primera meta fue aprender español . ¿Cómo lo logró? El joven encontró en la lectura la clave para aprender castellano de manera más rápida. Leía cada vez que podía. También intentaba escribir y, por supuesto, escuchar.

“Yo quería verme hablando bien el español, quería verme haciendo mis trabajos universitarios por mi cuenta”, dice Roldán, quien se puso el plazo de tres años para ver realizado este sueño.

Además, como muchos, Roldán Tumi tuvo que trabajar para poder costear sus estudios, pues aunque por un tiempo una organización de jóvenes indígenas lo apoyó para su alimentación y alojamiento, requería también pasajes y materiales de estudio. Por eso trabajó en lo que pudo, mayormente limpiando y pintando casas.

Roldán Tumi logró sustentar su tesis con éxito. Foto: Gobierno del Perú

Su esfuerzo fue recompensado

Cuando cursaba el cuarto año de su carrera y todo parecía complicarse, Roldán se enteró de la Beca Permanencia, una subvención dirigida a jóvenes de universidades públicas con buen rendimiento académico y escasos recursos económicos.

Para ese momento, Roldán había mejorado bastante en sus calificaciones. Los profesores lo felicitaban y él se encontraba dentro del medio superior de su promoción. Así que postuló y fue seleccionado. “Qué orgullo sentí en ese momento. Nunca antes había recibido una beca. Desde entonces, ya no me preocupaba por el dinero, solo me dedicaba a estudiar”, dijo Tumi al mencionado medio.

Y así fue como el joven matsés hoy es un referente en su pueblo, donde, según explica, hace falta mucho apoyo para que más jóvenes sigan estudios universitarios o aprendan otros idiomas.