De organizar campeonatos a ser el complejo artístico más cotizado: conoce la historia de El Huaralino

Si hablamos de un lugar que evoque la fiesta de la cumbia y el folclore peruano, es casi innegable no mencionar a ‘El Huaralino’. No hay grupo musical exitoso que no haya tenido al menos unas cuantas presentaciones en este local. En este complejo artístico miles de almas han disfrutado con lo mejor de la música sanjuanera, la salsa, la cumbia y el huayno.

Sus 40 años de vida esconden los albores de un sueño provinciano lleno de lucha y constancia, muchas veces desconocida para aquellos que dicen conocerla. Descubre su historia a continuación.

¿Cuáles fueron los inicios de El Huaralino?

A veces los comienzos no son fáciles. Los inicios del complejo artístico El Huaralino no son la excepción; sin embargo, de la mano del ingenio de su primer administrador, el chiclayano Francisco Farroñay Gonzalez, pudo hacerse del gigante musical que es hoy en día.

Asimismo, en palabras del actual administrador, Juan Pablo Fernández, brindadas al diario Gestión, las actividades iniciales de local de Lima Norte fueron completamente distintas “(El Huaralino) se inició hace 34 años haciendo eventos chicos, como campeonatos de fútbol los domingos. Luego fue creciendo hasta centrarse más en eventos de cumbia”, indicó.

El Huaralino, fundado en 1982, tuvo como primeros dueños a un grupo de empresarios de Huaral, de ahí que lleve ese nombre. En su aniversario número 32, Francisco Farroñay abrió las puertas del complejo para dar a conocer su historia al programa televisivo “Reporte semanal”.

En esta entrevista comentó que él empezó en un primer momento como barredor del local, pero que en una oportunidad le solicitaron la posibilidad de que venda cervezas, posibilidad que posteriormente cambiaron por la de recogedor de botellas. Él accedió al ofrecimiento. Luego de mucho esfuerzo, él pasó a ser el que alquilaba el local.

Francisco Farroñay fue el primer administrador de 'El Huaralino'. Foto: composición LR/captura/Reporte Semanal/Latina TV

Al comienzo, relató, que los alquileres del local eran escasos: “El alquiler era una vez al mes o quizás no había ni alquileres”. Asimismo, la situación que vivía el país en ese momento no era muy beneficiosa ni estable. “Luego de ahí vino el problema del fujishock y también eso nos debilitó totalmente”, indicó Farroñay en la entrevista televisiva.

¿Cuándo se convirtió El Huaralino en el gigante musical que es hoy en día?

Todo cambiaría el día en el que decidió arrendar El Huaralino a la agrupación de cumbia Agua Marina. “Tuve la oportunidad de alquilar a un promotor de Agua Marina y lo alquilé por así decir ahora: 100 soles, o sea, era un precio casi nada, pero ¿cuál era mi estrategia?, hacerlo conocido”, dijo Farroñay. De esta manera, empezaría poco a poco a posicionar al local de eventos musicales, logrando llenarlo en su totalidad.

A día de hoy, El Huaralino abre sus puertas a la música en toda su diversidad, pues no solo se realizan eventos de cumbia y folclore, sino que también incluyen en la agenda eventos otros géneros musicales como el rock y el hip hop.