Terror en Gamarra: ¿comó fue el rescate de las 33 personas retenidas por el ‘Loco bomba’ en 2010?

Hace 11 años, Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios dejó su pueblo de Putinza, en la provincia limeña de Yauyos, y vino a la capital, donde protagonizó uno de los asaltos más recordados de los últimos tiempos. Tenía 29 años cuando ingresó armado a una agencia del Banco Continental (BBVA) situada en Gamarra.

Fue el viernes 3 de diciembre de 2010 que Ninasqui hizo un disparo al interior del establecimiento bancario y terminó con la tranquilidad en el emporio comercial. A continuación, te contamos los hechos que acontecieron antes de que el sujeto fuera abatido por la Policía con una bala en la cabeza.

Toma de rehenes

A la 1.45 p. m., cientos de personas hacían compras navideñas en la zona comercial cuando Ruiz Ninasqui cerró la agencia del BBVA de la cuadra 6 del jirón Gamarra, en La Victoria. El hombre, proveniente de Yauyos, tomó como rehenes a 33 personas y las obligó a echarse boca abajo en el suelo.

Ruiz vestía una capucha que le cubría todo el rostro. En una mano tenía una pistola automática cargada con municiones de nueve milímetros, mientras que en la otra sostenía un maletín con dinamita.

Además, según señaló, llevaba una bomba en el pecho, la cual amenazó con detonar si es que los efectivos policiales no cumplían con sus requerimientos.

Hasta el lugar llegaron cámaras de los diferentes medios de comunicación para cubrir el insólito suceso. No obstante, su presencia ponía nervioso al asaltante. Por momentos, se veía a los rehenes acercarse a las ventanas y pedir que se alejaran del establecimiento.

Negociaciones con la Policía

Alrededor de las 2.30 p. m., el negociador de la Policía se comunicó con Ruiz, quien hizo diferentes requerimientos. “Apunta las siguientes cosas que vas a traer. Quiero 20.000 billetes de 100 dólares y una mochila de color negro. Segundo, traer 60 esposas con sus respectivas llaves. Tercero, un motocross nuevo de motor 400 de cilindrada y tanqueada de gasolina de 90. Cuarto, quiero un helicóptero con capacidad para seis personas”, dijo Ninasqui a la PNP.

“Voy a revisar el dinero uno por uno; no quiero ningún falso. Voy a revisar el helicóptero, voy a revisar la moto; no quiero ningún GPS, ningún rastreador, cámara o receptor. Si no obedecen, (será) peor para ellos (los rehenes)”, agregó.

Tras ello, los agentes analizaron el plano de la agencia del BBVA y detectaron que en la parte trasera del establecimiento había una ventana que daba con una de las oficinas, la cual estaba cerca a la sala donde se encontraban las personas retenidas.

Fue entonces que el helicóptero solicitado por Ruiz empezó a sobrevolar muy bajo, bastante cerca del Banco Continental, de modo que el ruido generado por la nave no dejara escuchar el fuerte sonido de la sierra eléctrica con la que estaban siendo cortados los barrotes de metal de la ventana.

Rescate de las 33 personas retenidas

Tras realizar el orificio, cinco francotiradores ingresaron por este. A las 8.55 p. m., uno de ellos disparó a la cabeza de Ninasqui Barrios, quien de inmediato cayó al piso. Posteriormente, fue llevado al Hospital Dos de Mayo, donde falleció dos horas después.

En tanto, las personas que fueron retenidas por siete horas al interior de la agencia salieron a reencontrarse con sus familiares. En el caso de Janeth Díaz, de 25 años, y Frank Toratto Olórtegui, de 19, las autoridades los trasladaron al nosocomio, ya que resultaron heridos.