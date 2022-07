“Stranger things”: ¿cuánto ha cambiado el sueldo de los protagonistas desde la primera temporada?

Winona Ryder | Joyce Byers: al ser una reconocida actriz, Ryder empezó con un sueldo de US$ 100.000 por cada episodio. Mientras que en la cuarta temporada este subió hasta los US$ 350.000 por cada entrega.

David Harbour | Jim Hopper: el actor pasó de percibir US$ 80.000 a US$ 350.000 , igual que Winona Ryder.