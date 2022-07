En medio de una semana cargada para la Federación Peruana de Fútbol (FPF) luego de recibir gran cantidad de críticas debido a la no renovación de contrato de Ricardo Gareca por diferencias con la directiva, el hasta hace unos días director deportivo, Juan Carlos Oblitas, emitió un comunicado esta tarde, en el cual informó que decidió no continuar en el cargo.

El exentrenador contaba con la aprobación de clubes de primera división, como Melgar, y de grandes sectores de la hinchada y la prensa, que veían en él a su única esperanza para que el exitoso proceso de los últimos siete años continúe a pesar del cambio de director técnico.

¿Por qué no continuará Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la FPF?

Tras la anunciada salida de Ricardo Gareca, se tejieron gran cantidad de rumores sobre la continuidad de Juan Carlos Oblitas, tanto a favor como en contra. No obstante, este jueves al mediodía, el ‘Ciego’ anunció a través de un comunicado que no continuará laborando en la Videna debido a una falta de “reciprocidad” por parte de la FPF.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, se lee en una parte del comunicado.

Comunicado del exdirector deportivo de la FPF. Foto: prensa Juan Carlos Oblitas

¿Cuándo será la conferencia de Juan Carlos Oblitas?

La rueda de prensa del exdirector deportivo de la FPF Juan Carlos Oblitas se dará este viernes 22 de julio del 2022.

¿A qué hora será la conferencia de Juan Carlos Oblitas?

La conferencia de este viernes 22 de julio iniciará a las 12.00 p. m.; sin embargo, el ingreso para la prensa es a partir de las 11:00 a. m.

¿Dónde VER conferencia de Juan Carlos Oblitas EN VIVO?

La rueda de prensa será televisada por Movistar Deportes y en señal abierta por los diferentes medios. Además, podrás seguirla de manera ONLINE GRATIS a través de la emisión EN VIVO de La República Deportes, que te contará EN DIRECTO el minuto a minuto de este evento.