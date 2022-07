Coco Marusix: ¿qué fue de la vida de una de las primeras drag queen y vedette trans peruana?

Entre plumas, lentejuelas y trajes seductores, Coco Marusix se apoderó de los escenarios de la televisión peruana y de las tablas de teatro, revolucionando así la época de los 90. Esa sensualidad, picardía y elegancia la hicieron brillar en los escenarios. Además, hizo historia al ser una de las primeras drag queen y vedette trans en el Perú.

Actualmente, la artista tiene 37 años de vida artística, pero estuvo fuera de los escenarios por dos años. Aquí te contamos qué es lo que se sabe de ella en estos últimos años.

Coco Marusix es considerada una de las artistas más exitosas en el Perú. Nació en La Perla el 3 de diciembre de 1974. Creció sin sus padres, pero con todo el amor y apoyo de sus abuelos, quienes fueron su soporte durante su formación artística.

Desde muy joven, sumó diferentes triunfos a su carrera. Llegó a las tablas de teatro por invitación de Efraín Aguilar. Luego, su talento y esfuerzo la llevaron a las pantallas de TV, logrando incluso tener una secuencia propia en el programa más popular de aquellas épocas: “Risas y salsas”. Todo ello pese a que el Perú de 1990 era incluso aún más conservador que la actualidad.

Coco se hizo aún más popular por los coqueteos que protagonizó con Jaime Bayly, quien afirmó en uno de sus programas que la artista era uno de sus “grandes amores”.

En la cima del éxito, la artista sufrió un grave accidente un 26 de marzo del 2003 que casi le quita la vida: tuvo un derrame cerebral. Tras ello, pensó en abandonar su carrera, pero luego cobró fuerza y decidió seguir luchando por sus sueños.

“A la gente que pasa por algo tan fuerte como lo que yo he pasado, es mucho más sensible a ciertas cosas que en tu vida diaria no sabes apreciar, como la familia. Yo vivía para las tablas, la música, para el baile. Me hacía feliz a mí y al resto, pero no hacía feliz a los míos”, declaró a “Al sexto día”.

Este 2022 volvió con una puesta en escena para celebrar el mes del Orgullo LGTBIQ+, ya que es uno de los ícono de la comunidad en el Perú.

Naamin Timoyco, vedette que hizo historia al ser la primera mujer trans en cambiar su sexo en el DNI

Además de Coco Marusix, otra de las drag queen y vedette trans que hizo historia fue Naamin Timoyco, no solo por su talento, sino porque fue la primera mujer trans en cambiar su sexo en el DNI.

La artista nació en Loreto, en la provincia de Maynas. Desde su infancia, su sueño era convertirse en bailarina profesional. Tras años de trabajo, pudo ingresar al mundo del espectáculo, con el nombre de la bailarina argentina que tanto admiraba: Naamin Timoyco.

Aunque desde 2020 no aparece ante las cámaras de televisión, Naamin continúa vistiendo sus trajes de lentejuelas para brindar sus shows artísticos. En sus redes sociales, comparte fotografías de estos espectáculos.