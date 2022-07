El pasado martes 19 de julio, Ricardo Gareca se despidió de la selección peruana de fútbol tras siete años en el cargo. El manejo de las negociaciones entre el ‘Tigre’ y la Federación Peruana de Futbol (FPF) generó revuelo en el ámbito deportivo nacional y surgió la información, según un medio local, que Christian Cueva habría renunciado a la Blanquirroja por lo sucedido con el DT.

La última conferencia de prensa de Gareca Nardi ha causado zozobra en la interna del plantel Bicolor. Con la supuesta salida de Christian Cueva, se mencionó en diversos medios que no sería el único referente que no seguiría en el equipo de todos.

Ante ello, André Carrillo fue consultado sobre las supuestas renuncias en mención y la salida del ‘Flaco’ como estratega del conjunto patrio.

¿Qué dijo André Carrillo sobre la supuesta renuncia a la selección peruana de Christian Cueva?

El habilidoso extremo nacional se refirió sobre la posible salida de ‘10′ de la Bicolor. Si bien el exjugador del Benfica especificó que aún no habló con Christian Cueva, precisó que esta posibilidad es falsa, pues “cualquier técnico o jugador” está por encima de la selección peruana.

“Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Gareca, los jugadores van a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si lo hacen es porque no quieren venir más, quieren aprovechar el tiempo para estar libre, sienten que no suman a la selección. El país está delante de cualquier técnico o jugador”, precisó en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman.

Carrillo seguirá en la selección peruana

La ‘Culebra’ habló sobre su continuidad en la Blanquirroja tras la salida del ‘Tigre’. El exdelantero de Alianza Lima afirmó que seguirá en el elenco nacional y sueña con el Mundial 2026.

“Quiero continuar en la selección, yo soy feliz cuando voy. Quiero seguir regalando alegrías a nuestro pueblo y estoy seguro de que todos lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que continuar”, agregó durante la entrevista.