¿Por qué Yuzuru Hanyu es tan popular y considerado como una leyenda del patinaje?

El patinador japonés Yuzuru Hanyu anunció, mediante una rueda de prensa dada el martes 19 de julio de 2022, su retiro de las competencias de alto rendimiento. Con 27 años, el deportista pudo convertirse en una leyenda de este deporte, por lo que su ausencia ha generado una gran conmoción en Japón y fanáticos alrededor del mundo.

Con relación a esto, muchos se preguntan a qué se debe su popularidad y cuáles fueron los logros que alcanzó a lo largo de su carrera para que sea puesto entre los atletas más representativos de esta categoría. A continuación, te contamos un poco más sobre su recorrido y los récords que ha conseguido en sus años como competidor.

¿Cómo inició Yuzuru Hanyu en el patinaje sobre hielo?

Yuzuru Hanyu tiene una larga trayectoria en el patinaje artístico sobre hielo. Su carrera comenzó cuando tenía cuatro años de edad, luego de quedar enamorado de este deporte, el cual era practicado por su hermana mayor.

Sin embargo, su gran motivación para seguir este camino llegó en 2002, cuando Evgeni Plushenko lo deslumbró con su presentación en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City.

Dos años después, empezó a competir a nivel nacional y logró llevarse la medalla de oro en el campeonato de Japón. Para la temporada 2008-2009, Hanyu obtuvo la calificación más alta para la final del Grand Prix, lo que lo ayudaría a clasificar a los eventos de Croacia y Polonia.

Yuzuru Hanyu: ¿por qué se considera una leyenda del patinaje?

Yuzuru Hanyu ha logrado conseguir varios récords en el patinaje nacional de Japón. No obstante, su popularidad y reconocimiento empezó a forjarse desde Sochi 2014, cuando sorprendió al mundo con una puntuación perfecta en su presentación con la delegación de su país.

Mientras que, en la competencia individual, se apoderó de la medalla de oro y se convirtió en el primer japonés en ganar una presea de este tipo en este deporte. Además, fue reconocido como el campeón más joven en ganar esta distinción, algo que no se había registrado desde Dick Button, en 1952.

Yuzuru Hanyu ganó dos veces la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: captura de YouTube/Olympics

Luego de cuatro años, el atleta volvería a conseguir el primer lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang , donde compartió podio con su compatriota Shoma Uno y su compañero de entrenamiento Javier Fernández.

Sin embargo, sus triunfos no han sido lo único que lo han llevado a ser considerado uno de los mejores patinadores artísticos de la historia, ya que en el 2016, fue el primer deportista en lograr un cuádruple loop jump. Además, fue el primero en romper la barrera de los 100 puntos durante un programa corto, 200 en un programa libre y 300 en un puntaje combinado.

Por otro lado, es considerado el primer atleta en intentar un cuádruple Axel , algo que, a pesar de no haberlo conseguido, fue certificado en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Yuzuru Hanyu: ¿cuáles han sido sus triunfos más importantes?

Con más de 15 años dentro del patinaje artístico, Yuzuru Hanyu ha conseguido estos importantes triunfos:

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014 y PyeongChang 2018.

Campeón del mundo en 2014 y 2017

Segundo lugar en el campeonato mundial en 2015, 2016 y 2019

Tercer lugar en el campeonato mundial en 2012 y 2021.

Cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022.

Ganador del Grand Prix de patinaje en 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17.

Ganador del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en 2020.

¿Por qué se retiró Yuzuru Hanyu?

Yuzuru Hanyu convocó a una rueda de prensa en Tokio, luego de que varios medios locales hayan filtrado la noticia de su retiro de las competencias. El patinador japonés mencionó que ya no quería participar de eventos de alto rendimiento, pero aún continuará dentro de este deporte.

“He tomado la decisión de no seguir compitiendo. Me esforzaré para que la gente siga teniendo interés por ver mis actuaciones”, dijo el atleta japonés.

Yuzuru Hanyu anunció su retiro de la competición. Foto: AP

Además, indicó que esta decisión se la había planteado desde su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Sin embargo, la pensó con mayor seriedad, luego de lo sucedió en Pekín 2022.