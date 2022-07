El cantante colombiano Mike Bahía entró en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran videos donde una misteriosa chica trujillana confesaba haberse besado con él. Este hecho supondría una infidelidad hacia su pareja, la también cantante Greeicy, con quien tiene una relación mediática en las redes sociales e incluso un par de temas románticos en dúo.

Ambos llevan casi 10 años juntos y fruto de su amor nació un bebé que nació el pasado 21 de abril. Además, el año pasado el ex jurado de ‘La Voz Perú' pidió la mano de su compañera de vida, aunque todavía no se sabe la fecha de matrimonio, el cual podría verse alterado si se confirmara la presunta infidelidad.

PUEDES VER: Mike Bahía y la vez que reveló el nombre que le pondría a su bebé

¿Cómo se conocieron Mike Bahía y Greeicy?

El origen de su amor se remonta a una fiesta en la que coincidieron cuando ella tenía 19 años y él 24. “Casualmente, la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de dos minutos, pero no sé, pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, contó Greeicy Rendón en el programa Fans en vivo.

Esta conversación la reveló el propio Mike en Tu Música Hoy: “Estaba en un bar en Bogotá, donde tocaban varios amigos. Apareció en un ‘parche’ como de murciélagos, todos altos y maquillados de blancos, pero yo reconocí a una amiga mía y le dije para molestarle: ‘Ese parche tuyo no tiene nada que ver con el mío ¿no?’ Todos se rieron y ella me puso una mano en el hombro, se quitó el tacón y me dijo: “Yo soy de los tuyos”

Mike Bahía le propuso matrimonio a Greeicy durante un concierto de Alejandro Sanz. Foto: Mike Bahía/Instagram.

Greeicy tomó la iniciativa

La cantante reveló que Mike también se mostró interesado, pero no tomaba la iniciativa: “Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó”.

Como el intérprete de ‘Buscándote’ era distante, fue la propia Greeicy quien decidió dar el primer paso. “Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. (...) Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, continuó.

“Pensé que era mi ex”

Mike Bahía contó que al inicio no contestó porque pensó que el número desconocido se trataba de su ex, hasta que un día recordó el momento de la fiesta y le volvió a pedir a su amiga el número de Greeicy, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que era ella quien le estaba escribiendo, por lo que la llamó de inmediato. “Desde entonces han pasado cosas muy bonitas, hoy somos amantes, amigos y confidentes”, describió el artista.