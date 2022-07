La historia de El beso, la escultura que fue considerada “provocativa” y hoy es símbolo del amor

¿Quién no ha visitado alguna vez el Parque del Amor? Se trata de un romántico lugar del distrito de Miraflores que recibe diariamente a decenas de enamorados. Ubicado frente al mar peruano, es el sitio ideal para expresar sentimientos y promesas. Este escenario también cuenta con una popular obra de arte denominada El beso, una escultura que en sus inicios causó polémica entre algunas personas, pero en la actualidad es todo un símbolo del romanticismo en Lima.

A continuación, te contamos la particular historia de este monumento ubicado en el malecón Cisneros y que fue creado por el destacado artista peruano Víctor Delfín.

¿Cuál es la historia de la escultura El beso del Parque del Amor?

Delfín ha confesado en diferentes entrevistas ser una persona romántica. El escultor de 94 años talló su famosa obra El beso inspirado en los jóvenes enamorados que solían visitar y besarse en las playas de Lima.

Encantado con estas imágenes, decidió dibujarlos. Posteriormente, realizó varias esculturas de estas escenas. Quedó encantado con una de ellas, por lo que lo mandó a fundir bronce y lo conservó en su taller.

En una ocasión, Alberto Andrade, quien por entonces se desempeñaba como alcalde del distrito de Miraflores, visitó su centro de trabajo. El burgomaestre quedó impresionado con la escultura de Delfín, por lo que le consultó al artista si podía hacer una versión más grande de la misma.

Delfín accedió al pedido de Andrade, y ambos decidieron buscar juntos un lugar apropiado en el que se instalaría la obra de arte. Según relató al área de prensa de la Municipalidad de Miraflores, aquel día se topó con una joven pareja, quienes decidieron alejarse al ver la presencia de la autoridad edil. Ante esta particular situación, el destacado artista eligió dicha zona, que actualmente forma parte del malecón Cisneros, para diseñar su escultura.

“Cuando (los enamorados) vieron al alcalde y a su comitiva, se asustaron, pero yo les dije: ‘Un momento, no se vayan. No se asustan, aquí haré un lugar para que nadie los moleste’. Andrade me miró y me preguntó (...) qué nombre le pondría. Le respondí el Parque del Amor”.

Víctor Delfín es el autor de la escultura El beso que se encuentra en el Parque del Amor. Foto: composición LR/Carlos Félix Contreras/La República/archivo

La famosa escultura El beso y el referido espacio de recreación fueron inauguradas el 14 de febrero de 1993. Este evento contó con un gran número de personas e incluso hubo música en vivo.

La inspiración de este sitio fue el parque Güell de Barcelona. Además, el entorno de este ambiente cuenta con versos de varios poetas peruanos del siglo XX, como César Moro y Martín Adán.

De ser objeto de crítica a ser elegido uno de los lugares más románticos del mundo

La escultura El beso del Parque del Amor fue objeto de críticas por cierto sector de la población. Según reveló el propio Delfín en una entrevista de 2013 a la revista cultural Cartón Piedra, su obra fue criticada porque representaba a personajes mestizos.

“Me decían: ‘¿Qué hacen esos dos cholos ahí, besándose? Es una falta de respeto, es el fin de Delfín...’. Yo solo los escuchaba —ajeno a esos complejos de la gente—”, aseguró el artista. Otro sector de la ciudadanía lo consideraba como una escultura “provocadora”, dado que en la obra se muestra a dos personas brindándose afecto.

“Dijeron de todo, pero el historiador Antonio del Busto dijo algo muy cierto: ‘Esta obra es la primera escultura mestiza que se hizo’, pero colocarlo en ese espacio fue lo que les chocó. Muchos decían que era grotesco”, señaló, en 2013, a un diario local.

Sin embargo, con el paso de los años, las críticas quedaron en el olvido y la población adoptó al Parque del Amor como un espacio para compartir un día especial en pareja.

Además, en 2017, National Geographic incluyó a este espacio en el ranking de los 50 destinos más románticos de todo el mundo. El medio resaltó la opción de observar el atardecer del mar peruano y la emotiva escultura de Delfín.