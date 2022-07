Bacha bazi: la esclavitud sexual vestida de ritual en Afganistán

A casi un año del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, luego de que las tropas de Estados Unidos se retirasen después de participar en una misión de 20 años, las mujeres, al igual que los niños, siguen siendo las más vulnerables en este Gobierno.

¿Quiénes son los niños bacha bazi?

El término ‘bacha bazi’ significa ‘juego de niños’ o ‘jugar con los niños’. Sin embargo, esta práctica trata de una red de prostitución de menores de edad, quienes vienen de familias de bajos recursos económicos. La mayoría de ellos tienen de 10 a 18 años y son captados por personas adineradas y de alto poder, de acuerdo a War Child International, bajo mentiras y amenazas.

Los menores son obligados a vestirse como mujer para bailar en las ceremonias de bodas y otras fiestas. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) informó que los niños también son llevados a celebraciones privadas para violarlos, y a veces esto sucede en grupo.

Los bacha bazi son niños prostituidos. Foto: El Confidencial

De acuerdo al informe de Save The Children, los secuestradores de los niños afganos no son penalizados ni denunciados por los familiares, ya que sufren amenazas. “Sin el apoyo del sistema legal, los casos notificados de bacha bazi no fueron tomados en serio o llevados a juicio; la práctica en sí no estaba tipificada como delito”, explica.

Las leyes para terminar con esta práctica

A pesar de que el Gobierno de Afganistán realizó leyes para terminar con esta práctica, colocándola en los artículos 579 al 586 del nuevo Código Penal, hasta el momento se siguen realizando estos actos de explotación sexual.

De igual manera, con el regreso de los talibanes en 2021, la explotación a los menores ha aumentado en los últimos meses, según un reportaje de Milenio.