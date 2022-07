Yaco Eskenazi y Sully Saenz fueron una de las primeras parejas mediáticas en la historia de los reality. El capitán de los Leones y la ‘gatita’ tuvieron una relación durante la primera temporada de “Esto es guerra” en el 2012. Sin embargo, ambos no quedaron en los mejores términos y se hizo público el motivo de su ruptura. ¿Cuál fue? Sigue leyendo.

“EEG” iniciaba el primer capítulo de su exitosa historia en la televisión nacional. En ese entonces, la temática del programa era un enfrentamiento entre hombres y mujeres. En aquel entonces, Yaco Eskenazi era el capitán de los varones, junto a Nicola Porcella. En la vereda de al frente, destacaban los nombres de Sully Saenz, Angie Arizaga y la brasilera ‘Chachaza’.

En esa temporada, nacieron varios romances. Pero el que más reacciones generó en los televidentes fue el de Yaco y Sully. Ambos, con la canción marcada “No veo la hora” de Noel Schajris, fueron la pareja del momento en el programa.

Yaco Eskenazi y Sully Saenz: ¿por qué terminó una de las primeras relaciones amorosas de “EEG”?

La relación entre Yaco Eskenazi y Sully Saenz llegó a su fin luego del anuncio de la popular ‘gatita’ tras acusar de infidelidad al ahora conductor de televisión.

En uno de los episodios de “EEG”, Sully habló sobre la situación amorosa que tenía con Yaco. “Si lo ven saliendo con otra chica o a mí también, no confundan las cosas”.

Sully reveló que fue ella quién finalizó la relación, debido a que el capitán histórico no superaba a su expareja y la ‘Gatita’ no estaba dispuesta a soportar que Yaco esté pensando en alguien más que no sea ella.

Por su parte, Yaco declaró: “Tú no tienes ningún derecho de decir si he vuelto o no he vuelto con mi enamorada. No he vuelto con Andrea. Andrea no va a volver conmigo”. Luego de escuchar ello, Sully confesó que no desea que vean a ninguno de los dos como el malo o mala de la película.

La respuesta de Sully fue la siguiente: “Me baja el cielo y las estrellas, pero sigue enamorado de su ex”.