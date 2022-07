Si te gusta pedir comida por delivery mientras disfrutas de las mejores series o películas, existe un combo perfecto para ti. La empresa repartidora Rappi firmó una alianza con la plataforma de streaming HBO Max. Entérate en la siguiente nota cómo acceder a este beneficio.

Quienes deseen acceder al servicio deberán activar su suscripción al Prime Plus de Rappi, opción que además de una cuenta de HBO Max, ofrece envíos gratuitos ilimitados, entrega prioritaria en todos los pedidos y descuentos, entre otros privilegios. Todo por el pago de S/. 26,90 mensuales como membresía.

¿Qué ofrece HBO Max?

El plan de HBO Max, incluido en la oferta de Rappi, permite visualizar las series, películas y documentales de HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, TruTV y Adult Swim (para adultos), así como Cartoon Network y Looney Tunes Cartoons (para el público infantil), los cuales podrán ser reproducidos hasta en tres dispositivos de forma simultánea, además de la creación de cinco perfiles personalizados y descargas de contenido.

"House of the dragon" se estrena en agosto por HBO Max. Foto: HBO Max

¿En qué países aplica esta oferta?

Aparte de Perú, esta oferta de Rappi aplica en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, México y Ecuador.

¿Cuáles son las series más populares de HBO?

La producción más exitosa de HBO Max en este momento es “Euphoria”, cuya segunda temporada se estrenó el último 10 de enero. También está la clásica “Game of thrones”, que tendrá su precuela llamada “House of the dragon” que será lanzada el 21 de agosto de este 2022 y ha acaparado gran expectativa entre los fanáticos.