Magaly Medina presentó, recientemente en su programa, un reportaje sobre la vida del atacante argentino Hernán Barcos, en el que mostró las destacables acciones que el referente de Alianza Lima ha realizado durante su estadía en el Perú y sorprendió a su audiencia al reconocer que este deportista le ha hecho reflexionar sobre sus prejuicios contra los futbolistas.

Luego de que se hiciera público que el deportista mejoró las condiciones de vida de su trabajadora del hogar, al comprarle un departamento junto a su esposa, ayudarla con sus hijos, apoyar una ONG, aconsejar a los integrantes del equipo masculino y femenino de su club, la comunicadora exhortó que “ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran más de gente así” .

¿Quién es Hernán Barcos?

Hernán Barcos es un experimentado delantero nacido en Argentina que, actualmente, pertenece al cuadro de Alianza Lima, al que llegó la temporada pasada. Ostenta el récord de máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana con la cifra de 19 goles.

Su talento le ha permitido defender la camiseta de importantes clubes de su país, como Vélez Sarsfield, además de pasear su fútbol por naciones como Perú, Paraguay, Ecuador, Serbia, Portugal, China, Brasil, Colombia, Bangladesh y Ecuador, donde es ídolo de LDU de Quito.

A lo largo de su carrera, ha podido levantar diversos títulos, siendo el más recordado el de la Recopa Sudamericana del 2010, en la que marcó dos tantos. Asimismo, los éxitos que fue consiguiendo a nivel de clubes le permitieron defender la camiseta de la selección de su país en cuatro oportunidades.

Hernán Barcos es el goleador histórico de LDU de Quito. Foto: Pase Filtrado

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Hernán Barcos?

Durante la emisión de su programa “Magaly TV: la firme”, la presentadora emitió las declaraciones de la futbolista Anaís Vilca, quien se mostró agradecida con el delantero por regalarle un parlante al equipo femenino de Alianza Lima, además de aconsejarlas e interceder con los dirigentes para que les brinden las mismas condiciones que al elenco masculino. Asimismo, tuvo palabras de elogios al conocer que Barcos regaló un departamento a la madre de familia que labora en su hogar.

“Yo tengo una idea preconcebida de los jugadores de fútbol. Luego de haber ampayado y conocido a los futbolistas a lo largo de estos 25 años, me saco el sombrero por gente así. No debemos generalizar y yo ya no lo voy a hacer , porque creo que Barcos sale del común denominador de los jugadores de fútbol”, aseveró.

En esa misma línea, Medina agregó: “Ver a jugadores de fútbol como Hernán Barcos me da esperanza y me siento positiva . Pienso que ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran más de gente así”.

Magaly Medina compara a Hernán Barcos con Jefferson Farfán

Por otra parte, la polémica comunicadora no dejó pasar la oportunidad de comparar el accionar de Hernán Barcos con lo que viene haciendo Jefferson Farfán, que en los últimos meses ha visto afectada su imagen. La ‘Foquita’ ha recibido críticas por cobrar un alto salario sin jugar; asimismo, en las últimas semanas ha sido el centro la noticia al conocerse que no fue a la primera comunión de su hijo menor, y que habría protagonizado una pelea con su compañero Paolo Hurtado.

“Él (Hernán Barcos) es un hombre que jamás faltaría a actos importantes de la vida de sus hijos, como la primera comunión, hechos que nos tiene acostumbrados Jefferson Farfán, pero que la hinchada se lo ha perdonado, mientras que él no perdona nada y no perdona a nadie que le diga esas cosas”, expresó de manera contundente.