¿Qué fue de la vida de Hugo Sotil, el peruano que jugó en el FC Barcelona con Johan Cruyff?

El ‘Cholo’ Sotil fue, junto a Teófilo Cubillas y Héctor Chumpitaz, uno de los máximos exponentes de la notable generación de futbolistas peruanos de la década de los setenta. El delantero de origen iqueño comenzó su carrera deportiva cuando apenas tenía 18 años y hoy, cinco décadas más tarde, te contamos su increíble historia y a qué se dedica en la actualidad.

Como la mayoría de los futbolistas de su época, Hugo Sotil provenía de una familia muy humilde. Tan dura era su situación que desde niño tuvo que trabajar para ayudar económicamente a sus padres. Fue lustrabotas, vendió canchita y hasta fue cargador de grandes bolsas de café.

A pesar de su complicada infancia, el ‘Cholo’ Sotil siempre fue consciente de su talento, pues cada vez que le llegaba un balón a los pies sentía unas irrefrenables ganas de tratarlo bonito y hacer magia con él.

Su primer contrato

Enrique Noriega, directivo de Deportivo Municipal, fue el primero que se dio cuenta de su potencial, por lo que no dudó en ficharlo para su equipo, que en ese momento peleaba por el ascenso a primera división. En el campeonato, Sotil destacó por su juego hábil y pícaro, y terminó marcando 14 goles para el equipo de la ‘Franja’, con lo que logró el ascenso.

Teofilo Cubillas y Hugo Sotil en el Mundial México 70.

Poco tiempo después, Didí, el mítico DT brasileño de la selección peruana, lo incluyó en la lista de jugadores que disputarían unos amistosos previos al mundial de México 1970. Luego de probarlo en el campo, el estratega le brindó su primera gran oportunidad: Sotil iba a jugar su primer mundial en tierras aztecas.

Sotil en el Barcelona

En 1973, el futbolista partió rumbo España con el fin de defender la camiseta del Barcelona, club que en ese entonces contaba con estrellas como el legendario neerlandés Johan Cruyff, con quién conformó uno de los mejores ataque de todos los tiempos.

Durante su estancia en el equipo catalán, jugó 68 partidos y anotó 17 goles . Asimismo, fue parte de la histórica victoria 5-0 sobre el Real Madrid, en la que el exjugador llevó la número ‘10′ en la espalda y fue autor del último tanto del encuentro.

Según contó el propio Sotil en una entrevista para el diario Líbero, su ingreso al club azulgrana se dio por pura casualidad, pues los funcionarios del Barcelona vinieron al Perú con la intención de llevarse a Teófilo Cubillas, quien en ese momento estaba jugando para Alianza Lima. Sin embargo, al ver el nivel futbolístico del ‘Cholo’, se decidieron por él.

Johan Cruyff y Hugo Sotil conformaron una de las mejores duplas en el Barcelona.

“El mismo día del partido ante Alianza yo estaba en mi casa, en la noche, y tocaron el timbre. Eran unos ‘gringos’ queriendo hablar conmigo, y cuando me dijeron sus intenciones de llevarme al Barcelona, yo acepté sin pensarlo dos veces ”, confesó Sotil.

¿Qué fue de la vida de Hugo Sotil?

Tras dejar el Barça en 1977, el ‘Cholo’ Sotil regresó a nuestro país para jugar en equipos locales como Alianza Lima y Espartanos de Pacasmayo. Se retiró del fútbol en el mismo club que lo vio nacer: el Deportivo Municipal, aunque, según confesó en una entrevista, actualmente no lo dejan ni pasar porque ha tenido muchas peleas e inconvenientes con la directiva. “En Barcelona me adoran, soy un ídolo allí, pero aquí, en mi tierra, me tratan muy mal”, lamentó.

Hoy en día, el recordado ‘Cholito’ vive en un modesto barrio de Lima y se gana su sustento formando nuevos talentos en una escuela de fútbol . Con respecto a su salud, Sotil tiene el tobillo izquierdo muy dañado producto de sus años de gloria, pero se niega a recibir cualquier tratamiento, porque le dan miedo los hospitales.

Hugo Sotil tiene 76 años en la actualidad.

Además, a sus 76 años, tiene fama de ser un tipo solitario y atrapado por la melancolía, pues no se cansa de decir que, cuando muera, quiere que lo entierren con una camiseta del Barça.