Ricardo Gareca: ¿qué equipos ha entrenado el ‘Tigre’ durante su carrera como DT?

Punto final. Ricardo Gareca no tomó bien la oferta de renovación presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual incluía una considerable baja en su salario y una reducción de sus miembros del comando técnico, y decidió dejar la camiseta bicolor luego de siete años a cargo de la dirección.

Su experticia; sin embargo, queda en los corazones de millones de peruanos. Cabe mencionar, entonces, que así como dirigió a la Blanquirroja, más equipos internacionales compartieron con garra el liderazgo del aclamado ‘Profe’.

¿A qué equipos entrenó Ricardo Gareca?

En su papel como entrenador, el ‘Tigre’ se ha vinculado con los clubes de cuatro países: Argentina, Colombia, Brasil y Perú.

Selección peruana: 2015-2022

Palmeiras: 2014

Vélez Sarsfield: 2008-2013

Santa Fe: 2007-2008

Universitario de Deportes: 2007-2008

Talleres Córdoba: 2006-2007

América de Cali: 2005-2006

Talleres Córdoba: 2001

Colón: 2000-2001

Talleres Córdoba: 1998-1999

Independiente: 1997

Ricardo Gareca: ¿cuál era el sueldo que cobraba como DT de la selección peruana?

De acuerdo con portal internacional Goal, el salario del ‘Tigre’ era de 3 700 000 dólares anuales, cifra que supera los 14 millones de soles peruanos. Recordemos que Gareca Nardi mejoró su contrato con la FPF tras la pomposa participación de la Bicolor en Rusia 2018, tras la hazaña de devolver al Perú a una Copa del Mundo después de 36 años.

Molestia de Ricardo Gareca

De acuerdo con la información del periodista de Líbero Gustavo Peralta, el entrenador argentino se mostró ofuscado por las formas en cómo se dieron las negociaciones.

“Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, sino por las formas, y que lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían”, manifestó en su cuenta de Twitter.