Ricardo Gareca: las cábalas más llamativas que tuvo como entrenador de la selección peruana

El fin de una era. Ricardo Gareca no va más como entrenador de la selección peruana y luego de siete años dirá adiós. Sin duda, un duro golpe al hincha blanquirrojo, puesto que el Tigre logró que la Bicolor clasificara a una Copa del Mundo luego de 36 años. Bajo ese contexto, recordaremos las cábalas más importantes que dejó el entrenador argentino con el buzo peruano.

Ricardo Gareca Nardi, entrenador argentino que firmó contrato con la Federación Peruana de Futbol en marzo del 2015, no es más el técnico de la selección. Con una clasificación al Mundial y un subcampeonato de Copa América, el ‘Flaco’ se despide de la Videna con números exitosos con relación a procesos anteriores.

Sin embargo, sus buenos resultados con la selección peruana no solo se basaban en lo táctico. El exentrenador de Vélez mostró más de una vez que las cábalas juegan su partido. ¿Cuáles fueron las más resaltantes? Te contamos.

Rechazo al color verde

El estratega argentino fue entrenado por Carlos Bilardo en la Albiceleste y una de las tradiciones que le enseñó el extécnico era el rechazo al color verde, ya que supuestamente atrae mala suerte. Por ello, una anécdota que protagonizó fue con Wilder Cartagena, a quien le pidió que cambiara los chimpunes por otro color, en la previa de un choque por las Eliminatorias.

“Apenas lo vio y miró esos chimpunes verde fosforescentes que usan ahora los muchachos, paró la práctica y mandó a uno de sus asistentes a pedirle que se los cambie. Y se paró, eh; no quiso continuar nada hasta que se los quite” , contó Jaime León Pallete, uno de los que acompañó al DT en su llegada al Perú.

No escuchar a Marc Anthony

Otra de sus costumbres tiene que ver con no escuchar al cantante Marc Anthony. Según señala gente de su entorno, no le agradan las canciones del mencionado artista porque cuando estuvo a cargo de Universitario de Deporres, en la previa de una contienda, perdió de manera categórica y desde ese entonces no quiso saber nada con el artista. “Nada de ese puertorriqueño. Si ponés otros temas, todo bien” , expresó Ricardo en un entrenamiento de Perú.

Bajar primero del bus

Quizá es una de las que menos se tocó, pero para Gareca es una de las más importantes. El ‘profe’ pudo tener grandes resultados cuando esta práctica la empezó a realizar con la blanquirroja; es por eso que desde un tiempo comenzó a emplearla, pues considera que es mejor si pisa el lugar antes que todos para que puedan tener una cuota de suerte , mayormente cuando la selección tiene que afrontar cotejos fuera del país.

Trabajar junto a Néstor Bonillo

La cábala más escondida de Ricardo Gareca, desde que trabaja desde en el banquillo, siempre ha sido trabajar con Néstor Bonillo en su comando técnico y lo considera como parte de su cábala, pues el preparador físico es uno de los que ha tenido muchos aciertos a lo largo de los años. Futbolistas como Donny Neyra y Christian Cueva son los nombres de los que pudo sacar su mejor versión. Además, es el compañero del profesor en el bus, con él analiza los encuentros y también los entrenamientos.

Tocar a una novia