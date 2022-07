El ‘Tigre’ Gareca: ¿quién es su esposa y por qué no quería que se vaya de la selección?

La historia entre Ricardo Gareca y la selección peruana de fútbol llegó este jueves 14 a su final tras conocerse que las negociaciones entre ambas partes no arribaron a buen puerto. Esta noticia ha dejado a más de uno anonadado, pues se pensó que seguiría dirigiendo al plantel pese a no ingresar al Mundial Qatar 2022.

Incluso, quien tomó partido inicial sobre la posible decisión del ‘Tigre’ fue su esposa. En junio, lla aceptó que le gustaría que él se quede como parte del cuerpo técnico. Conoce más acerca de ella y por qué no quería que se vaya de la selección peruana.

¿Quién es la esposa del ‘Tigre’ Gareca?

Gladys Hartintegui es la esposa de Ricardo Gareca desde 1985, cuando él era jugador del Boca Juniors. De nacionalidad argentina, Gladys es la compañera de toda la vida del ‘Tigre’; de hecho, ha llegado a ser una hincha más de nuestra Rojiblanca. Por ello, también estuvo presente en los cotejos que dirigió Gareca junto a nuestro seleccionado.

El matrimonio de 37 años y tres hijos (Milton, Roberto y Gabriela) ha sido perfecto para demostrar que no hay punto más alto que la familia, ya sea en las buenas o en las malas. Ricardo Gareca se ha referido a ella, en alguna oportunidad, como el pilar de su parentela.

Ricardo Gareca lleva más de treinta años de matrimonio junto a Gladys Hartintegui. Foto: composición LR/La Nación/Aweita

¿Por qué la esposa del ‘Tigre’ Gareca no quería que se vaya de la selección?

Gladys Hartintegui estuvo presente en el repechaje que jugamos contra Australia por la clasificatoria al Mundial Qatar 2022. En ese entonces, la cónyuge de Gareca se mostró bastante ansiosa de un buen resultado. “En toda la familia (hay ansiedad). Está por ejemplo la hermana de Ricardo, los hijos, mis sobrinos, somos muchos. Entonces, todos hinchamos por el Perú”, indicó.

Asimismo, en aquel entonces Hartintegui se mostró muy agradecida con el público peruano por el cariño y las muestras de afecto que había recibido a su llegada a Qatar. “Es una felicidad. Desde que llegó, fue todo creciendo y muy hermoso. La gente es muy cálida, son hermosos. Es increíble la cantidad de gente que viene, que nos sigue, que sigue a la selección”. De igual manera, también resaltaba la posibilidad de buenos augurios para la selección y así disputar muchos más partidos. “Y bueno, Dios quiera que puedan venir muchos más para el partido, para alentar”, señaló.

En medio de las preguntas que le realizaron algunos medios locales, resaltó la interrogante acerca de la permanencia de Ricardo Gareca a la cabeza de la selección peruana de fútbol. “Es el trabajo de él. Él es el que tiene que decidir. Él y su cuerpo técnico, ¿no?”, resaltó. Sin embargo, a título personal, mencionó que le gustaría que se quede porque le parecía linda la labor que efectuaba, pero que respetaría la decisión que él tomara, “¿Si estaría de acuerdo? Sí, es un trabajo muy lindo y él es el que tiene que decidir, yo no puedo decidir por él. ¿Si me gustaría? Si, por supuesto, ahora me mata”, concluyó en medio de risas.