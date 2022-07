Ya falta muy poco para el Día del Pollo a la Brasa, una fecha conmemorativa que se celebra cada tercer domingo de julio. Este año, el 17 de dicho mes, está marcado en el calendario como el momento en el que celebraremos a este patrimonio cultural de la Nación que, antes que nada, es un plato muy rico y querido por los peruanos. Sin embargo, ¿tiene algún impacto negativo en nuestra salud?

Está claro que nadie espera el Día del Pollo a la Brasa para comerse más presas, pero es de suponer que la celebración incentivará su consumo, más de lo habitual. No se pretende decirle al público que no se den su gusto o que sientan algún tipo de culpa por comer mucho pollo a la brasa, sino que siempre resulta útil ser consciente de cómo afecta lo que consumimos a nuestra salud. En ese sentido, hay que prestar atención al pellejo del pollo en particular.

¿Cuántas calorías tiene el pollo a la brasa con papas?

En promedio, se dice que un cuarto de pollo a la brasa con papas fritas tendría alrededor de 500 a 600 calorías, sin contar las 150 adicionales por el aceite y otros. Para tomar un ejemplo concreto como referencia, Pardos Chicken indica que su 1/4 de Pardos Brasa (pecho) + papas fritas + guarnición de ensalada fresca contienen un total de 731,1 calorías.

Pollo a la brasa de Pardos Chicken. Foto: Captura Pardos Chicken

¿Cuál es la parte del pollo a la brasa que contiene más grasa?

La diferencia en porcentaje de grasa entre la pechuga y la pierna del pollo a la brasa no es tan distinta, pero dentro de todo es esta última la que contiene más. Se habla de entre uno y dos gramos de grasas por cada 100 g de alimento en cuanto a la pechuga, y de cuatro gramos respecto a la pierna. Por ello, es normal que la pechuga de pollo resulta mucho más seca.

¿Por qué es malo comer el pellejo del pollo a la brasa?

El pellejo del pollo a la brasa es la parte que almacena mejor el sabor aunque, lamentablemente, es también la que posee el contenido más alto de grasa del animal. La piel tiene las llamadas grasas trans, las cuales aumentan más que otras el nivel de colesterol en la sangre. Asimismo, al cocinarlo a la brasa, las propiedades nutritivas se pierden debido a las altas temperaturas.

El exceso de grasa que provee el pellejo del pollo a la brasa está compuesto también de colesterol y grasas saturadas que, naturalmente, perjudican la salud cardiovascular. No es que el pollo a la brasa en sí ocasione las siguientes enfermedades, pero el exceso de calorías genera propensión a sufrir problemas cardiacos, sobrepeso y obesidad, arteriosclerosis, diabetes y síndrome metabólico.

El pellejo es la parte más grasosa del pollo a la brasa. Foto: Cookpad

¿Cuál es la forma recomendada de comer el pollo a la brasa?

Por obvias razones, la respuesta a cómo comer el pollo a la brasa en este apartado lleva un enfoque desde lo saludable, mas no necesariamente lo más rico. Según EsSalud, un almuerzo del platillo típico, idealmente, no debería superar las 700 calorías. En ese sentido, un Pardos a la Brasa ya habría excedido la cantidad recomendada, y eso sin contar las cremas y la gaseosa.

Por lo tanto, se dice que lo mejor para la salud es comer 1/8 de pollo a la brasa en lugar de 1/4, y esta porción debe estar sin el pellejo y sin el rico jugo que surge a partir del proceso de braseado. Asimismo, se sugiere dejar de lado las papas fritas por una pequeña porción de arroz o ensalada sin mayonesa. Finalmente, está también la posibilidad de cambiar la gaseosa por un refresco como la chicha morada.

Una práctica habitual es acompañar el pollo a la brasa con chicha morada. Foto: Municipalidad de Miraflores

Sin embargo, muy al margen de todo esto, es importante recordar que la manera “correcta” de comer el pollo a la brasa queda a disposición y gusto de cada uno. Privarse del cuarto de pollo con papas, cremas, un poco de pellejo, gaseosa y ensalada, no es la mejor opción si uno no se siente a gusto, y nadie —salvo tenga algún problema crónico— se verá afectado por celebrar el Día del Pollo a la Brasa sin limitaciones.