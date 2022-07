¿Peleas o rivalidades entre integrantes del mismo equipo en el fútbol peruano?

Bien dicen que en un trabajo no todos son amigos. El fútbol, como todo empleo, no es la excepción. Según información de ESPN, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado —reciente fichaje de Alianza Lima— se habrían liado a golpes durante un entrenamiento del cuadro blanquiazul.

Los motivos de la pelea no se conocen todavía, pero de haberse dado, quedaría claro que la llegada del ‘Caballito’ a La Victoria no cayó bien en la ‘Foca’. Sin embargo, este episodio no es una novedad en el balompié peruano.

Hechos similares ya ocurrieron con integrantes de un mismo equipo y aquí repasamos algunos de los más mediáticos.

Rainer Torres y Antonio Gonzales

Era enero de 2012 y Universitario de Deportes atravesaba una grave crisis. En medio de un entrenamiento de la pretemporada, Rainer Torres y Antonio Gonzales se enfrascaron en una riña.

Rainer Torres y Antonio Gonzales jugaron juntos en la 'U' de 2008 a 2014. Foto: GLR

Los volantes y referentes de aquel plantel merengue tuvieron que ser separados por varios compañeros. De ahí en adelante, la relación entre ambos no habría sido la misma pese a que jugaron juntos hasta finales de 2014.

Edwin Pérez y Yancarlo Casas

El domingo 5 de diciembre de 2010, Sporting Cristal derrotó por 2-0 a José Gálvez. En dicho encuentro, se vivió un suceso bastante curioso. Yancarlo Casas fue expulsado por agredir a un compañero suyo.

A los 44′, Casas cometió una dura falta, siendo increpado por Edwin ‘Flemita’ Pérez. El primero reaccionó al reclamo empujando al segundo y esto fue percibido por el juez el partido, Percy Rojas, quien decidió mostrarle la tarjeta roja.

Roberto Ovelar y Jorge Molina

En octubre de 2009, una brutal pelea rompió la tranquilidad de una práctica de Alianza Lima. Jorge Molina y Roberto Ovelar disputaron un balón y el mediocampista realizó una entrada que no le gustó al paraguayo.

El ‘Búfalo’ increpó de lejos a ‘Coki’, quien no dudó en acercarse a enfrentarlo. Inmediatamente, tras ello se fueron a los golpes sin que ningún miembro del comando técnico reaccione.

Luego de varios segundos, algunos compañeros intentaron separarlos, algo que consiguieron mucho después y con mucho esfuerzo.

Julio César Uribe y Edison Chará

El domingo 22 de octubre de 2006, Cienciano cayó por la mínima diferencia ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. La actuación de Edison Chará causó el malestar en su entrenador, Julio César Uribe.

Edison Chará jugó en Cienciano en 2006 y ganó el torneo Clausura. Foto: GLR

El ‘Diamante’ increpó airadamente al delantero colombiano su accionar en los vestuarios. Sin embargo, no contó con que los gritos llegaran hasta los oídos de los periodistas presentes en el estadio.