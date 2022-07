Úrsula Boza: ¿cuánto ganaba en “Al fondo hay sitio” por ser la ‘mirada de tiburón’?

“Al fondo hay sitio” es una de las series de televisión peruana más exitosa de todos los tiempos. Producto de su alcance, hace poco acaba de estrenar su novena temporada. La mayoría del elenco principal volvió a la producción, como es el caso de Erick Elera (Joel Gonzales), Mónica Sánchez (Charito), Bárbara Cayo (Raffaella Maldini), Yvonne Frayssinet (Francesa Maldini), entre otros personajes.

Sin embargo, en la memoria y nostalgia de los fans del programa han quedado figuras pasadas. Uno de los casos es el de Úrsula Boza, intérprete de Claudia Zapata. Su papel fue un ícono en la serie por su famosa ‘mirada de tiburón’. En recientes declaraciones, la actriz ha develado cuánto le pagaron por aparecer en la producción.

¿Qué dijo Úrsula Boza sobre el pago por su papel?

Boza afirmó que solo recibía 100 soles por cada episodio. “En ‘Al fondo hay sitio’ me llamaron. No hice casting, me dijeron: ‘Hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido’” , comentó en una entrevista con el influencer ChiquiWilo en su canal de YouTube.

De igual forma, agregó que su trabajo le terminó gustando a la producción comandada entonces por Efraín Aguilar, por lo que se unió al elenco.

El rol de la ‘mirada de tiburón’ acabó en la séptima temporada cuando la matriarca de los Maldini le disparó dos veces.

Úrsula Boza brinda detalles sobre lo que fue interpretar a la 'Mirada de tiburón' en "Al fondo hay sitio". Foto: Composición LR / Captura de Youtube / Captura de América TV

Las declaraciones de Úrsula Boza