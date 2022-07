Rosa Ávalos-Warren: la peruana que de niña vendió higos en la calle y ahora trabaja en la NASA

Rosa Ávalos-Warren es una peruana que soñó desde temprana edad con ser parte de la NASA y ¡vaya que lo logró! Actualmente labora como gerente de misiones para vuelos espaciales tripulados en este organismo estadounidense, en el que ya ha liderado más de 20 misiones desde que ingresó en el 2009. No obstante, llegar al lugar en el que se encuentra no fue fácil para ella. Conoce, a continuación, su historia de superación.

El 4 de marzo de este año, la ingeniera aeroespacial fue galardonada por la NASA con el premio Silver Snoopy, un reconocimiento especial por su servicio excepcional en las diferentes misiones, con énfasis en la seguridad de los vuelos, según informó la Embajada de Estados Unidos en Perú.

El astronauta de la NASA Victor Glover entregó a la ingeniera Rosa Ávalos-Warren el premio Silver Snoopy. Foto: NASA

¿Cuál es la historia de Rosa Ávalos-Warren?

Rosa Ávalos-Warren, nacida en Lima, proviene de una familia humilde. Cuando era niña vendía higos en Chilca (Cañete) para ayudar a la economía de su hogar.

En la escuela, las matemáticas siempre fueron su pasión, aunque no fue esto lo que la hizo creer que podía convertirse en ingeniera, sino la insistencia de sus dos hermanos mayores. “Ellos siempre me decían que mujeres y hombres podían tener una carrera universitaria y ser ingenieros”, señaló en una entrevista para la NASA.

A los 12 años, en busca de un mejor futuro, Rosa y sus padres emigraron a Virginia del Norte, en Estados Unidos. Una vez instalada en su nuevo hogar, se propuso aprender inglés lo más rápido posible, a fin de ayudar a sus progenitores a desenvolverse en un país en donde no hablaban el idioma.

En el 2003, cuando tenía 14, un hecho marcó su vida: siguió por televisión el retorno a la Tierra del transbordador espacial Columbia, el cual se desintegró al atravesar la atmósfera. Los siete miembros de la tripulación fallecieron.

“Cuando vi el lanzamiento del transbordador espacial Columbia, fue una de las primeras imágenes que me conectaban a la ingeniería aeroespacial. Al momento que estaba esperando su retorno, lamentablemente, hubo una tragedia y perdimos a siete austronautas. Me di cuenta de que quería trabajar para la NASA, para ser una de las personas que ayude a que esto no vuelva a pasar”, contó a la agencia espacial.

Ávalos-Warren, gracias a una beca basada en méritos académicos, logró estudiar Ingeniería Aeroespacial en Virginia Tech, situado en la ciudad de Blacksburg. Más adelante cursó una maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad Rice en Houston, Texas.

Rosa Ávalos-Warren entró a trabajar en la NASA en 2009. Foto: NASA

¿De qué se trata Artemis, la misión en la que se encuentra trabajando Rosa Ávalos-Warren?

En la actualidad, Rosa Ávalos-Warren viene monitoreando cada fase de la misión Artemis, la cual tiene como objetivo llevar a dos astronautas, incluyendo a la primera mujer, a la Luna en 2024.

Este proyecto es relevante no solo porque los viajeros volverán a nuestro satélite después de muchos años, sino que además aterrizarán en un lugar donde ningún ser humano ha estado antes: el polo sur de la Luna.