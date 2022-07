Este domingo 17 de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa y, como es tradición, miles de peruanos se reunirán para compartir de este delicioso platillo junto a amigos y familiares. La popularidad de esta comida ha traspasado fronteras y en varios países del extranjero hay compatriotas que hoy triunfan tras poner sus pollerías.

Por este motivo, si vives en el exterior y andas en busca de un lugar para disfrutar esta fecha, descubre en este nota cinco de los mejores restaurantes que ofrecen pollo a la brasa.

El chayne pollería - Toyota, Japón

Julio Miyasato Gonzales nació en Huaral, pero reside hace 30 años en la ciudad de Toyota, en Japón. El nombre del restaurante proviene del personaje ‘El Chayne’ de una serie estadounidense basada en el Viejo Oeste. Él contó, en el canal de YouTube “Markito TV Japón”, que fundó la pollería hace 14 años, pero que lleva 20 preparando pollo a la brasa en el país asiático. A pesar de vivir a miles de kilómetros, el señor Miyasato logra que vivas una experiencia 100% peruana, ya que su pollo va acompañado de productos nacionales como la chicha morada y salsa huacatay.

El restaurante también sirve platos típicos de Huaral y su especialidad es la combinación de chancho al palo con pollo a la brasa. Su éxito es tal que peruanos, bolivianos y gente de todas partes de Sudamérica recorre una gran cantidad de kilómetros desde otras ciudades de Japón para disfrutar de sus manjares.

Los japoneses también disfrutan del pollo a la brasa. Foto: composición LR/El Chayne

El ají seco - Milán, Italia

El dueño de esta pollería es conocido como ‘El Puma’ y hace 22 años fundó El ají seco, restaurante ubicado en Via Giovanni Lulli 30, en la zona de Loreto, la cual se caracteriza por la gran cantidad de peruanos y latinos montando negocios o viviendo ahí. Su éxito es tal que al mediodía ya suele haber vendido al rededor de 100 pollos. En una entrevista con el canal de Youtube ‘Conquista Latino’, se reveló que su receta secreta es el macerado especial que le hacen al pollo, el cual consiste en una combinación de salsas criollas y chinas.

También se ofrecen otros platos tradicionales peruanos como el ceviche, anticuchos o causa limeña y quienes desean preparar su propio ‘mostrito’, pueden hacerlo con una promoción que incluye una porción de chaufa junto al pollo a la brasa.

Cientos de peruanos e italianos consumen cada día el pollo a la brasa. Foto: composición LR/Ají Seco

Lupita - Madrid, España

Lupe Dueñas de Caldas es una emprendedora de 50 años que triunfa en la Madre Patria con la cadena de pollerías Lupita. Ella llegó a España hace 27 años y trabajó como ama de casa, pero su talento para la cocina llevó a que sus amistades la animaran a fundar su propio restaurante. Así nació Lupita, la cual creció hasta convertirse en una de las cadenas más exitosas de la zona, al nivel de lograr abrir hasta ocho sucursales y facturar 3 millones de euros al año.

En un reportaje de “Reporte semanal”, se ve como peruanos, españoles y ciudadanos de todas partes de Europa acuden a su local y quedan enamorados de la comida peruana. “El pollo a la brasa de Lupita es el mejor pollo que hay en toda España”, comento uno de sus comensales.

El actor peruano Andrés Salas se animó a comer pollo en Lupita. Foto: composición LR/Lupita

Chullschick - Hong Kong, China

Abel Álvarez es un chef peruano criado en Comas, su llegada a Hong Kong se dio en 2014, cuando fue a trabajar como jefe de cocina de un restaurante de Jaime Pesaque y al cabo de unos años decidió emprender su propio negocio. No obstante, las cosas no fueron fáciles al inicio: “Yo quería poner un concierto 100% peruano, pero el primer mes lloraba porque no estábamos llenos”, comentó a Magaly TV.

Las cosas cambiaron para Abel cuando decidió especializarse en el pollo a la brasa, plato que llama la atención a los asiáticos: “A ellos les gusta por lo crujiente del pellejo”, reveló. Gracias al éxito de su local, con el tiempo pudo cumplir su sueño inicial y sirve mayor variedad de platos peruanos como lomo saltado, ají de gallina, tamal y picarones.

El restaurante está decorado con dibujos relacionados con el ande peruano. Foto: composición LR/Chullschick

Pio Pio - Nueva York, Estados Unidos

Este restaurante peruano se ubica cerca a Broadway, Manhattan. En 2014, el New York Time lo catalogó como el restaurante más exitoso de Nueva York, recaudando cada año un monto superior a los 15 millones de dólares. El cocinero peruano Charles Thompson reveló en entrevista con Panamericana que los americanos ven este plato peruano como algo exótico. El propietario de este restaurante nació en Jauja, Junín. Él prefiere mantener su identidad en reserva, pero se pudo conocer que inició su sueño americano lavando platos y su primer local solo constaba de tres mesas.

Estrellas como Chayanne, Cameron Diaz o William Defoe han visitado en más de una ocasión el restaurante. Incluso, el actor del Duende verde en Spider-Man quedó tan impresionado que quiso conocer al chef. Los cocineros más rankeados del mundo, como Masaharu Morimoto, también visitó el local, que contiene retratos de Jauja. Cabe señalar que el pollo a la brasa se acompaña con Inca Kola, chicha morada y pisco sour.