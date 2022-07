Huanza, el curioso pueblo donde el tercio de sus habitantes son adultos mayores

En la provincia limeña de Huarochirí, a tan solo cuatro horas de la capital, se ubica Huanza, un pequeño pueblo fundado hace más de 50 años, que se ha robado la atención de todos al albergar una gran cantidad de adultos mayores.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, de las 950 personas que viven en este distrito, más de 318 superan los 60 años de edad , incluso, algunos sobrepasan las 97 primaveras.

A pesar de su avanzada edad, mucho de estos habitantes pasan sus días solos en Huanza debido a que no se acostumbran a la vida en la capital, donde pueden estar al cuidado de sus hijos. “Me gusta estar acá, en la casa que me dejó mi mamá. En Lima no me siento libre”, dice Lucía (88 años) en una entrevista para el documental “Huanza, el pueblo de las personas mayores”.

La tercera parte de los habitantes de Huanza son adultos mayores. Foto: captura de Youtube/Defensoría del Pueblo

Esta opinión también la comparte Florinda, de 79 años, quien se siente tan cómoda en su tierra que no quiere irse a vivir al Callao junto a sus familiares. “Mis hijos viven en el Callao, ellos quieren que yo vaya, pero yo no quiero. Aquí soy feliz. Me gusta estar en mi tierra, con mis animales”, afirma.

Para ayudar a mejorar su calidad de vida, la municipalidad del distrito implementó un comedor, con el objetivo de que todos los adultos mayores puedan desayunar y almorzar de forma gratuita, y no tengan que cocinar en sus casas, exponiéndose a cualquier peligro. Ya que esta idea nació a partir de un accidente en el que salieron heridos dos ancianos, quienes, al intentar cocer sus alimentos, se quemaron con el agua hervida.

“Es una gran ayuda porque nosotros no tenemos quien nos ayude a cocinar. Con esto ya no nos preocupamos por la leña o por el gas”, dijo Isidoro (88 años) para el mismo documental.

Comedor distrital de Huanza. Foto: captura de YouTube/Defensoría del Pueblo

En este espacio, los ancianos tienen la oportunidad de compartir sus experiencias y pasar un grato momento junto a sus vecinos, con quienes han convivido la mayor parte de su vida.

Hay que tener en cuenta que promover y reconocer el valor de estas personas como parte de la sociedad y realizar esfuerzos eficaces que les permitan ejercer sus derechos, es un deber de todos los peruanos. Ellos merecen una vida digna, acceso a una pensión, programas sociales, salud, etc.