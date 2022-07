¿Quién es Fernando León, el creador del popular baile de “La culebrítica” del Grupo 5?

Todos la conocen. “La culebrítica” del Grupo 5 es uno de los mayores éxitos de la orquesta nacional debido a su pegajoso ritmo y su coreografía tan llamativa.

Detrás de los eléctricos movimientos está Fernando León, un coreógrafo peruano que creó este baile y que ayudó a cimentar la gran popularidad de la canción.

¿Quién es Fernando León?

Fernando Fernández León, originario de Chiclayo, ideó estos movimientos que incluso llegaron a hacerse en Japón. En los conciertos en vivo, Fernando fue reconocido por los propios hermanos Yaipén como la mente detrás de este baile.

“ Cuando la familia Yaipén, específicamente Elmer Yaipén, decide lanzar lo de ‘La culebrítica’, me llaman y dicen: ‘Fernando, te vamos a mandar este CD con esta canción que deseamos lanzar’ ”, detalló el hombre de la danza.

Pero eso no es todo, porque el coreógrafo también tiene otros negocios, como una escuela de baile con su mismo nombre y una empresa de espectáculos y eventos. Además, es conductor de televisión.

¿Cómo se inició Fernando León en el mundo de la danza?

El también gerente empezó a bailar desde los 14 años. Trabajaba en shows de baile y grupos infantiles de la época. Actualmente tiene 23 años de carrera artística.

“ Mi carrera ha traído muchas bendiciones a mi vida, de lo cual estoy agradecido realmente por el talento que Dios me dio y por la acogida y el cariño del público que tenemos en las redes sociales” , declaró el coreógrafo.

¿Cómo decidió Fernando León abrir su escuela de danza?

El bailarín detalló que la idea de crear su negocio de baile nació luego de su trabajo como instructor en gimnasios, debido a que se dio cuenta de que “la gente no seguía el local, sino al local como persona”.

“ Decidí incursionar con mi propio negocio de escuela de baile y es así como tenemos ya 15 años en el corazón de los chiclayanos como Escuela de baile: Fernando León ”, dijo emocionado.

¿Cómo creó Fernando León la coreografía de “La culebrítica”?

El chiclayano cuenta que los Yaipén conocían que él tenía cierta experiencia como coreógrafo y, por lo mismo, le propusieron un reto: hacer el baile de “La culebrítica” en dos días.

“ No te miento que la primera vez que la escuché me pareció un poco rara… no le encontraba mucho el sentido. La coreografía la armé en dos días, porque ellos me la lanzaron un jueves y el sábado tenían que lanzar la canción en Monsefú ”, reveló León.

Él señala que “nunca pensó que la coreografía sería un boom”. “Tres meses después tuvimos que lanzarla en Lima, para una plataforma internacional, en el Guadalupano ante 10.000 personas”, expresó.