Son Tentación es una de las principales agrupaciones musicales del Perú. A lo largo de sus 20 años de trayectoria, la orquesta dirigida por Paula Arias ha tenido a algunas de las mejores cantantes de nuestro país, como Daniela Darcourt, Amy Gutierrez, Yahaira Plasencia, Angie Chávez y Kate Candela, quienes tuvieron una gran carrera una vez separados sus caminos.

Los inicios de Son Tentación

Son Tentación fue fundada en 2002 por la cantante Paula Arias, quien tenía solo 18 años en ese entonces, pero que desde niña tuvo el sueño de formar una agrupación musical integrada exclusivamente por mujeres. “En esa época, en el Perú no resaltaba la mujer en la salsa, todas las agrupaciones eran de varones; si ponían a una chica era solo de adorno, para hacer un ‘corito’. Nadie creía en nosotras ”, relató la vocalista en el programa Wantan Night.

Son Tentación: una cuna de talento

Pese a las dificultades, la agrupación fue creciendo poco a poco. Así, ganó popularidad gracias a la habilidad para el canto de sus integrantes. Una de las claves de su éxito fue la exigencia con la que Paula Arias seleccionaba a las chicas que se unirían a la banda.

Su buen ojo para reclutar a las mejores voce generó que jóvenes con mucho talento como Amy Gutierrez, Yahaira Plasencia, Angie Chávez y Daniela Darcout se unan al proyecto. Esto sirvió para que Son Tentación crezca a la par de sus integrantes. Además, cada cierto tiempo se iba renovando, por lo que la expectativa por ver qué chicas se unirían a la banda se convirtió en una tradición entre sus fans.

No obstante, Paula Arias reveló que su idea no era esa, sino formar un grupo de chicas que se mantengan juntas por muchos años: “La gran escuela se formó sin querer, yo realmente quería formar una agrupación que sea como El Gran Combo o Las Chicas del Can, que se mantuvieron hasta muy adultos y se quedaron juntos siempre” , confesó.

Salto al estrellato

En 2014, Son Tentación lanzó su primer EP llamado “A fuego”, el cual tuvo éxitos como “Herida”, “Eres todo en mi” y “Con la misma moneda”. Los buenos resultados de esta producción llevaron a que el mismo año lancen su primer disco llamado “Autenticas”, compuesto por 10 temas musicales entre los que destacan: “Qué fácil se te hizo olvidarme”, “Soltera.com”, “Dime la verdad”, “Aún no me acostumbro” y “No me podrás olvidar”

En la actualidad están posicionadas como una de las principales agrupaciones del momento y cuentan con otros discos como “Casi Perfecto”, y “Nuestra Historia”. Las últimas chicas que se unieron al grupo son Briela y Narda, esta última captada durante su participación en ‘La Voz Perú'.

Los nuevos talentos de Son Tentación

A pesar de que sus carreras recién comienzan, hay muchas esperanzas depositadas en las nuevas integrantes. Briella Cirillo tiene 25 años, pero canta desde los 9 y además de su trabajo en la orquesta estudia la carrera de música en la universidad. Hace poco sorprendió al presentarse en la audición de “La voz Perú”, donde consiguió que volteen los cuatro jurados: Noel Schajris, Christian Yaipén, Eva Ayllón y Daniela Darcourt. Cabe señalar que ella fue reclutada mientras participaba en “Yo soy”, donde imitaba a Ariana Grande.

Por su parte, Narda Pumarada tiene 23 años y también tuvo un paso por “La voz Perú”, aunque a diferencia de Briella, ella ingresó al programa antes de pertenecer a la agrupación. En el concurso llegó a instancias finales, y con ello se convirtió en una de las favoritas por el público, aunque no pudo ganar, y su eliminación causó bastante polémica en redes sociales.