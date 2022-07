Pollo a la brasa: ¿cómo una familia peruana triunfó en EE. UU. con este platillo por 40 años?

Si algo lleva todo peruano en sus venas es la exquisita gastronomía del país, sobre todo, cuando se trasladan a otra nación y buscan compartir el sabor de los distintos platillos nacionales en cualquier parte del mundo, como el rico pollo a la brasa —que por cierto tendrá su semana de su celebración del 11 al 17 de julio—.

Salir de tu tierra para buscar un futuro mejor y ser exitoso en el intento es digno de admirar. Miles de compatriotas emigran a otros países, y emprenden negocios para poder sobrevivir, como es el caso de la familia Escobar Atoche, que cada día en su restaurante El Pollo Inka en Estados Unidos deja el nombre del Perú en lo más alto.

De Huánuco al Callao, y del Callao a California

Los Escobar Atoche llegaron al puerto del Callao desde Huánuco y desde esta provincia constitucional decidieron viajar al territorio que hoy gobierna Joe Biden. En 1971, partieron hasta este país para tener una vida mejor para el futuro.

Pocos años más tarde, en 1987, crearon lo que ahora es un lugar no solo para comer, sino para conocer y disfrutar de gastronomía y cultura nacional.

“Lo que comenzó como una pasión por presentar comida de gran sabor de nuestra patria a amigos y vecinos, junto con la visión de compartir la comida peruana con el mundo, l levó a Rosa y Salomón a la creación y nacimiento de El Pollo Inka en Lawndale, California en 1987″ , se puede leer en el portal web del restaurante.

El Pollo Inka Gardena es muy popular entre los locales y extranjeros, en California. Foto: El Pollo Inka Gardena

¿Cómo nació el nombre de El Pollo Inka?

El éxito no surge de la noche a la mañana. En un reportaje para el programa “Domingo Al Día”, Rosa Escobar cuenta que no la tuvieron fácil, pero con esfuerzo fueron creciendo.

“Mi esposo me decía tú cocinas rico, podemos poner un restaurante” , recuerda la fundadora. “Yo no quería restaurante porque sé que es trabajo. Y Salomón (su esposo) me dijo que hay que poner pollos a la brasa porque es más fácil, por eso nació el nombre de El Pollo Inka. Comenzamos con unas cinco mesitas”, dijo Rosa.

Poco a poco sus familiares se unieron y abrieron más locales y replicaron la estrategia. “Teníamos mucho éxito. Teníamos mucha gente, acogida. Todos mis hermanos empezamos a abrir porque era un éxito”, enfatizó Escobar.

La variedad de los platillos también fue aumentando, el pollo a la brasa ya no estaba solo, ya que llegaron el lomo saltado, el ceviche, el tallarín saltado, entre otros, además, de las ricas bebidas, como la infaltable chica morada.

La familia Escobar comenzó preparando el pollo a la brasa como platillo principal. Foto: El Pollo Inka Gardena

El Pollo Inka difundiendo la gastronomía peruana

Este restaurante cuenta con más de 10 locales en tres estados distintos de Estados Unidos, lo que comenzó con solo cinco mesas llegó a expandirse para el deleite de todos los comensales. Asimismo, en la época de la fuerte pandemia decidieron recaudar fondos para donar pollo a la brasa a los adultos mayores más necesitados.

“Mi hermana Rosa, el saborcito que le puso a este pollo inka ya está. Nosotros ya estamos sembrados, dicen. Mi mamá decía hay que sembrar para cosechar y eso es lo que hicimos. Gracias a todos mis hermanos tenemos todo esto. Es la fuerza de voluntad”, indicó Juan Escobar.

Grandes personajes han visitado El Pollo Inka

En el Facebook de El Pollo Inka - Gardena (California), se puede apreciar que distintos personajes han visitado el restaurante, como es el caso de Teófilo ‘Nene’ Cubillas, histórico jugador de la selección peruana de fútbol.