La historia detrás de “Motor y motivo”, una de las canciones más exitosas de la cumbia peruana

En sus más de 40 años de trayectoria, el Grupo 5, una de las orquestas peruanas más exitosas de todos los tiempos, ha logrado cautivar a miles de personas gracias a sus pegajosas canciones como “Pa’ fuera”, “Cambio mi corazón” y “Te vas”.

Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado el éxito de “Motor y Motivo”, tema que compuso el ‘rey midas de la cumbia’ Estanis Mogollón y que, a pesar de los años, sigue causando sensación en todo el territorio nacional. A continuación, conoce la historia que hay detrás de esta popular canción.

La historia detrás de “Motor y motivo”

En una entrevista para el diario Ojo, Elmer Yaipen confesó que apenas Estanis Mogollón, el compositor estrella del Grupo 5, le hizo escuchar “Motor y Motivo”, le gusto tanto que no dudó en elegirla, pues su olfato de artista le indicaba que iba a ser todo un hit al igual que “Morir de amor” y “El teléfono”.

Tras 50 años de carrera artística, el Grupo 5 sigue vigente. Foto: Grupo 5/ Facebook

“El día que me la llevó Estanis la escuché, me gustó e inmediatamente la elegí, no dudé que sería un suceso” , dijo el mayor de los Yaipen.

Pero lo que le pareció raro es que apenas dio el sí, el compositor se puso inquieto y no veía las hora de irse a su casa, incluso rechazó el lonche que le hizo la mamá del cumbiambero. “Se disculpó y, como se dice, arrancó”, recuerda Elmer.

¿Qué había pasado?

Años después, el líder del Grupo 5 se enteró que Estanis Mogollón había ofrecido “Motor y motivo” a Agua Marina, Armonía 10 y Tony Rosado, y todos se la rechazaron.

“‘Yo quería irme porque tenía miedo que al final te desanimaras’, me reveló. Y fíjate como es la vida, el tema se convirtió en un clásico de la orquesta y hasta así se llamó nuestra película. A veces uno propone, pero quien elige es el público y ellos hicieron esa canción el hit que es hoy”, agregó el cantante.

