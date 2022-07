El ‘Rey Vico’ y su grupo Karicia: ¿qué fue de la vida del recordado cantante de música chicha?

Sus padres le colocaron Víctor Carrasco Tineo, pero es conocido popularmente como el ‘Rey Vico’ o el ‘Rey de la chicha’. Se hizo famoso al ser la voz principal del grupo Karicia, la famosa agrupación de música chicha que surgió en los años 80, época en la que también aparecieron otros cantantes como Lorenzo Palacios Quispe, cuyo nombre artístico fue ‘Chacalón‘.

Sus temas han marcado a más de una generación. “El divorcio”, “Dónde estás amor”, “Campesinita” son algunas de sus canciones que han hecho bailar, reír o llorar a miles de compatriotas a lo largo de todos estos años. Por ello, te contamos qué fue del ‘Rey Vico’, el recordado artista que le dedicó sus melodías a los mineros, a los campesinos, a la soledad y a todo el pueblo peruano.

Trayectoria del ‘Rey Vico’, el famoso cantante del grupo Karicia

Víctor Carrasco Tineo, más conocido como el ‘Rey Vico’, nació en el distrito de La Victoria. Sus padres son de la región de Ayacucho, pero se trasladaron a la ciudad de Lima cuando él tenía 16 años.

El ‘Rey de la chicha’ era el mayor de 11 hermanos, por lo que tuvo que trabajar desde una edad muy temprana. “Desde los 9 años comencé a laborar. Era ‘canillita’. Cobraba en los micros. Vendía mis marcianos. Comencé con una caja pequeña, luego con una más grande”, aseguró en 2014 en una entrevista a Canal N.

Según reveló al programa periodístico “Al sexto día” en 2016, su padre no deseaba que se dedique a la música, pero su madre sí le apoyó a que desarrolle su talento. En sus inicios, solía interpretar canciones de Leo Dan o de Los Destellos en los buses. En 1974, formó parte de una banda con la que solía tocar o animar todo tipo de eventos, como cumpleaños o matrimonios.

Posteriormente, se integró a la agrupación Victoria. Después de dos años de pertenecer a esta orquesta, decide fundar en 1980 Vico y su grupo Karicia. En poco tiempo, sus temas se hicieron famosos entre el público peruano. Esta popularidad lo llevó a ser reconocido como el ‘Rey de la chicha’.

Víctor Carrasco fundó Vico y su grupo Karicia en 1980. Foto: captura de YouTube /Magaly ATV

¿Qué fue del ‘Rey Vico’, voz principal del grupo Karicia?

Desde la década de los 80, Víctor Carrasco no ha dejado de realizar presentaciones o shows. Actualmente, sigue asistiendo a diferentes lugares del país para tocar sus mejores éxitos, tales como “El divorcio”, “El minero”, “Primer amor”, entre otras canciones con las que se ganó el cariño del público.

Según reveló el ‘Rey Vico’ a Canal N, la mayoría de las personas suelen pedirle sus primeros temas. “La gente me suele pedir las antiguas, las clásicas”, aseguró.

Hoy, la agrupación tiene más de 40 años de trayectoria. Víctor Carrasco también da cuenta que durante todos estos años han cantado en diferentes escenarios y rincones del Perú. “He llegado a sitios muy lejanos, incluso a minas muy alejadas”, declaró el ‘Rey de la chicha’ al mencionado medio.

En junio de 2020, Víctor Carrasco se contagió de COVID-19. Según refirió el artista, fue una experiencia traumática, ya que tuvo que afrontar diversos síntomas del virus.

“Cuando escuché que salí positivo, me derrumbé. Se me vino el mundo encima, es algo fatal (...) Es algo traumático, piensas lo peor, no quieres nada, pierdes el apetito, los vómitos, las náuseas, una desgracia”, aseguró a radio Capital en su momento. Sin embargo, se pudo recuperar, por lo que retomó su faceta de cantante.

¿Por qué se le conoce como el ‘Rey de la chicha’?

Víctor Carrasco alcanzó la fama en la década de los 80 con Vico y su grupo Karicia. Por aquellos años, también surgieron otras agrupaciones, tales como Chacalón y la nueva crema o Los Shapis. Estas bandas tocaban música chicha al igual que Carrasco. Es así que nació la duda de quién era el verdadero ‘rey’ de esta corriente musical.

Según declaró el cantante al programa “Al sexto día”, este apodo surgió en 1983, cuando compartió escenario junto a otros artistas. “Nace cuando hubo un encuentro con Los Shapis. Esto ocurrió aproximadamente en 1983 para ver quién era mejor. Así, un conocedor de la música llegó y dijo ‘Señores, ha nacido un rey. Y ese es Vico’”, detalló.