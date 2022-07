Renzo Costa: ¿cuál es la historia de la empresa familiar líder en artículos de cuero en Perú?

Renzo Costa es actualmente una de las empresas peruanas más conocidas del país y cuenta con al menos 65 tiendas en todo el Perú. Marina Bustamante es la fundadora de este imperio comercial. Ella empezó su negocio con tan solo una máquina de coser, pero con el paso de los años ha conseguido posicionar a su emprendimiento como uno de los principales exponentes de la venta de artículos y prendas de cuero en América Latina.

A continuación, te contamos cuál es la historia de la marca Renzo Costa y cómo esta empresa familiar ha logrado consolidarse a lo largo del tiempo.

¿Cuál es la historia de la empresa Renzo Costa?

Renzo Costa fue fundada en 1973 por Marina Bustamante. Ella comenzó a trabajar desde muy joven. En 1958, con tan solo 16 años, empezó a fabricar correas de cuero. Según el portal oficial de la empresa, sus primeros pasos como negociante los dio con una máquina de coser que consiguió gracias a los S/ 600 que le prestó su padre.

Durante esta época, también ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para estudiar en la carrera de Psicología. Así, participaba de forma activa en sus clases universitarias sin descuidar su negocio personal.

El éxito de su emprendimiento le permitió abrir un local en la cuadra 8 del jirón de La Unión, cuando tenía apenas 20 años de edad. El alquiler le costaba US$ 1.000 al mes, pero esto no fue impedimento para seguir con su iniciativa.

“El primer alquiler me costó US$ 1.000. Yo no tenía ese monto, pero me presté de todo el mundo (...) Yo ya trabajaba haciendo cinturones de cuero (...) por lo que tenía un capital. El resto me lo prestaron mis hermanas, porque ellas siempre confiaron en mí”, aseguró al programa “Vida y milagros” en 2021.

Marina Bustamante fundó en 1973 Renzo Costa. Foto: composición La República / referencial

Por aquellas años, también dio a luz a su primer hijo, Renzo Costa. Es así que decidió colocarle el nombre de su bebé a su empresa. En sus inicios, vendía carteras, pero luego amplió su catálogo al elaborar casacas.

Según relató al mencionado programa de entrevistas, desde muy pequeña, Bustamante fue autodidacta y entusiasta para aprender sobre el mundo de la moda. Esto le permitió innovar y producir nuevos artículos elaborados a base de cuero. Actualmente, Renzo Costa fabrica billeteras, carteras, zapatos, mochilas, maletines, perfumes, accesorios, entre otros productos.

¿Qué retos tuvo que afrontar la empresa Renzo Costa en su historia?

En 1997, el Perú se vio afectado por el fenómeno de El Niño. Esto influyó de forma negativa en su negocio, ya que incluso Bustamante llegó a preguntar a la Sociedad Nacional de Industrias sobre el proceso de venta de su negocio. Sin embargo, al final decidió no venderlo.

Para sobreponerse a la crisis, viajó a provincias a fin de ofrecer sus productos. También alquiló los lobbies de hoteles de las diferentes regiones que visitó para promocionar sus artículos a los turistas. De esta manera, pudo afrontar la crisis económica que padeció su compañía por aquellos años.

La llegada de la COVID-19 ha sido otro de los contextos que la marca ha tenido que afrontar. De acuerdo con Forbes, la pandemia generó una contracción del 55% de sus ventas en 2021 con relación a 2019.

Marina Bustamante fundó Renzo Costa en 1973. Foto: Universidad Norbet Wiener

También se vieron en la necesidad de reducir su personal. Adicional a esto, potenciaron su tienda virtual, la cual comenzó a operar desde 2016. Hasta el año pasado, según la revista especializada en finanzas, este mecanismo digital representa el 10% de sus ventas.

¿Quiénes dirigen Renzo Costa?

En la actualidad, su hijo Renzo Costa es presidente del directorio de la compañía, mientras que José Cabanillas es director comercial. Además, cuenta con socios estratégicos en Italia y España. Incluso, la compañía tiene vínculos comerciales con Gianni Conti, la empresa italiana que fue inspiración de Marina Bustamante en sus inicios para crear su propio emprendimiento.