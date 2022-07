Rodrigo Cuba: ¿cuánto dinero pide como reparación civil en su denuncia contra Melissa Paredes?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen en el ojo de la tormenta luego de que la Justicia prohibiera que el ‘Gato’ esté cerca de su hija tras ser acusado por dañar la indemnidad sexual de la menor. En esa línea, los problemas no cesan para los ahora exesposos, pues la modelo fue denunciada por el deportista, a quien acusa de intentar dañar su imagen.

El 28 de junio, el integrante del Sport Boys acusó a Melissa Paredes de chantaje y extorsión tras llamarlo en horas de la madrugada. Ahora, Magaly Medina ha revelado detalles acerca de esta querella, en la que se incluye una fuerte suma de dinero por concepto de reparación civil y algunos años de cárcel para la influencer.

¿Qué pide el ‘Gato’ Cuba en denuncia contra Melissa Paredes?

La popular ‘Urraca’ relató lo siguiente en su programa del 8 de julio. “Rodrigo Cuba ha querellado a Melissa Paredes por difamación agravada y le solicita dos años y cuatro meses de prisión privativa para la madre de su hija y, además, solicita una reparación civil de 200.000 soles”.

Por su parte, el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima señaló que Rodrigo Cuba está impedido de acercarse a su hija a menos de 100 metros de distancia, y así será mientras duren las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

En esa línea, tampoco podrá cometer algún tipo de acto de violencia familiar y psicológico, tales como insultos, humillaciones, entre otras ofensas que puedan afectar a la niña. En tanto, el deportista no se quedaría de brazos cruzados, pues, según la conductora de TV, buscaría revertir este fallo.

Anthony Aranda no aparece en “Esto es guerra” y Magaly lo critica

El bailarín Anthony Aranda no aparece en “Esto es guerra” desde el 1 de julio. Por su parte, Magaly Medina enfiló sus armas y aseguró que la producción ya no lo quiere en la competencia y que el caso de Melissa Paredes habría afectado su permanencia en dicho espacio.

“¿Alguien lo ha extrañado? No, ni cuenta se han dado. Si yo no se los cuento, nadie se entera. Es que no trasciende, cuya ausencia es nada... Si se lesionó, está enfermo, se dice, pero yo creo que a este chico no lo quieren ahí. Todo el lío de Melissa y el ‘Gato’ Cuba le ha tenido que salpicar”, agregó la ‘Urraca’.

Melissa Paredes recibe apoyo de su madre tras polémica con el ‘Gato’ Cuba

Dedicatoria de Celia Rodríguez a Melissa Paredes. Foto: celiarodrigueztaboada/Instagram

La madre de la influencer es muy activa en sus redes sociales, específicamente en Instagram. Por ello dedicó un corto pero sentido mensaje a su hija. “Solamente ten fe”, acompañado con una imagen reflexiva.

Janet Barboza siente pena por situación de la hija de Melissa Paredes

La popular ‘Rulitos’ habló sobre la orden de alejamiento que tiene Rodrigo Cuba con respecto a la hija fruto de su matrimonio con Melissa Paredes.