¿Cuándo fue la última vez que Djokovic y Kyrgios se enfrentaron?

La gran final del torneo de Wimbledon 2022 se llevará a cabo este domingo 10 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Novak Djokovic y Nick Kyrgios serán los protagonistas en un duelo en el que podría saltar la polémica entre ambos tenistas. Mira aquí cuándo fue la última vez que se enfrentaron.

El deportista australiano no disputó la semifinal del campeonato inglés debido a que Rafael Nadal se retiró por lesión. Esta será la gran oportunidad del siempre controversial Kyrgios, ya que por primera vez en su carrera jugará una final de Gran Slam y será nada menos que ante el ‘Nole’, el número 3 del mundo.

Novak Djokovic jugará la final de Wimbledon contra Nick Kyrgios. Foto: AFP

Los dos han tenido una rivalidad afuera de la cancha. El popular ‘Demonio de Tazmania’ criticó al serbio en 2020 por la fiesta organizada en el Adria Tour en julio de ese año, en plena pandemia. Dicho certamen fue organizado por Djokovic ante el cese del tenis mundial y terminó con varios contagiados de COVID-19.

“Cuando tuvo que ejercer de líder y mostrar su humildad, ahí desapareció”, dijo Kyrgios. Pero Novak no se quedó callado y respondió: “Es bueno para este deporte. Le tengo muchísimo respeto cada vez que me enfrento a él. Fuera de la pista, la cosa cambia y no le tengo ningún tipo de respeto”, sostuvo.

Nick Kyrgios disputará la final de Wimbledon sin haber jugado la semifinal contra Rafael Nadal. Foto: Agencia

Dos años después, ambos se verán las caras en la final de Wimbledon. No juegan frente a frente desde quincena de marzo del 2017, cuando se midieron en los octavos de final del Indian Wells. Aquel día, Djokovic perdió por 2-0. A inicios de ese mes del mismo año, el australiano ya había vencido a Novak en los cuartos de final del ATP de Acapulco.

Uno busca la gloria y alzar el primer título grande de su carrera, mientras que el otro desea acercarse a Nadal y conquistar su trofeo 22 de Grand Slam.