La increíble historia de un bazar ayacuchano que se convirtió en un imperio comercial

En 1933, luego de un mes viajando en barco, llegó al Perú el japonés Carlos Chiyoteru Hiraoka para visitar a su hermano mayor, sin presagiar que ese encuentro le cambiaría la vida. En tierras peruanas, Chiyoteru no solo hizo una gran fortuna gracias a su visión empresarial, sino que también formó una familia y se integró a la cultura nacional.

Sus primeros años en la capital no fueron nada fáciles. La barrera del idioma le impidió ejercer su carrera de odontólogo, por lo que, para poder sostenerse, tuvo que trabajar en lo que sea. Su destino dio un giro de 180 grados cuando, por pura casualidad, vio un aviso publicitario en el diario de residentes japoneses en el que solicitaban un joven para una casa comercial en Huanta, Ayacucho.

Así llegó a la tienda de Teishi Ichikawa, su primer jefe, el hombre que le enseñó el negocio de la compra y venta de mercadería. A pesar de que el establecimiento logró un gran crecimiento y se expandió por toda Huanta, el local tuvo que cerrar sus puertas por motivos políticos. Chiyoteru, ya con todos los conocimientos en su cabeza, vio esta desgracia como una oportunidad y con su liquidez decidió empezar su propia empresa: Hiraoka.

En 1950, los Hiraoka construyeron su primera gran casona en Huanta. Le pusieron Casa Hiraoka y hoy ha sido donada a la municipalidad, al servicio de la cultura y la juventud. Foto: MercadoNegro

Los inicios de Hiraoka

A los 27 años, Chiyoteru se enamora de Rosa Torres, una chica de Huanta que, precisamente, laboraba como cajera de la casa comercial Ishikawa. La pareja decide formar un hogar y abrir una pequeña tienda de 20 metros cuadrados donde vendían de todo : sombreros, lana, hilos, agujas, telas, siempre aplicando la famosa técnica de la yapa, el regalito o el descuento.

Gracias al esfuerzo y dedicación que le pusieron, el pequeño bazar se expandió y creció exponencialmente. Chiyoteru Hiraoka fue tan querido y conocido por el pueblo de Huanta que llegó a ser alcalde. Al notar que su negocio iba muy bien, se enfocó en su siguiente objetivo: Lima.

La familia formada entre Chiyoteru Hiraoka y Rosa Torres continuaría la tradición empresarial a días de hoy. Foto: composición LR/El Comercio/Discover Nikkei

Una vez en la capital, decidió abrir una sucursal de Hiraoka en la esquina de la avenida Abancay, y se dedicó por cinco años a varios rubros, como importaciones de plástico, regalos, juguetería y hasta útiles de escritorio.

Su hijo Raúl Hiraoka Torres contó en una entrevista para El Comercio, que la venta de electrodomésticos llegó de manera casual, pues en uno de los viajes que su padre hacía a Ayacucho conoció a un importador de radios, quien le propuso vender sus productos en su tienda.

Hiraoka llegó a Lima en el año 1964. Foto: Andina

Tras aquel encuentro vino la expansión: abrieron cuatro tiendas ubicadas estratégicamente y crearon una marca propia de artefactos y electrodomésticos llamada Miray. Además, en 1996, la empresa tomó la distribución de Philips por cinco años, para luego comercializar con marcas japonesas.

“Importaciones Hiraoka desde su fundación ha avanzado cada día venciendo toda clase de obstáculos y enfrentando toda clase de retos que le permitieron salir adelante”, expresó Carlos Hiraoka Torres, en una conferencia por el 110 aniversario de la inmigración japonesa al Perú.

El secreto del éxito de Hiraoka

Actualmente, Hiraoka cuenta con cuatro grandes tiendas estratégicas ubicadas en el Centro de Lima (av. Abancay 594), Miraflores (av. Petit Thouars 5273), San Miguel (av. La Marina 2650) e Independencia (av. Carlos Izaguirre 126). Según el estudio Marcas 2.0 realizado por Arellano Marketing y publicado en El Comercio en 2017, esta empresa es la marca que más recuerdan los peruanos en la categoría electrodomésticos.

Según explicó el especialista en marketing Hugo Rodríguez Barba en una entrevista para Perú Retail, el éxito de Hiraoka no es solo tradición, sino que la experiencia de compra es fantástica.

“Han sabido encontrar los botones correctos para mantenerse bien, su marca propia funciona. Hiraoka cumple lo que promete, tiene la mejor atención posventa que hay en el Perú, es creíble, bien localizada, tiene créditos, su propuesta es estar surtida, pues si no lo encuentras en Hiraoka, no lo encuentras en otro lado. Pero no es barato y la gente no regatea, paga calladito”, mencionó.

¿Qué paso con Chiyoteru Hiraoka y su esposa?

Chiyoteru, fundador de Hiraoka, falleció el 23 de marzo de 2004 a los 89 años en la capital limeña. Posteriormente, en el 2017 su esposa Rosa Torres siguió sus pasos. El día del deceso cerraron las puertas de sus locales como señal de duelo.

¿Quién se encuentra administrando Hiraoka en la actualidad?

Actualmente la cadena de importaciones se encuentra encabezada por Carlos Jorge Hiraoka Torres, hijo de Chiyoteru Hiraoka, asumiendo la gerencia general.

Sin embargo, la tradición familiar aún permanece intacta, pues hasta los integrantes de la tercera generación asumen roles dentro de la empresa.