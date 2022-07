“Yu-Gi-Oh!”: ¿quién fue Kazuki Takahashi, el autor más exitoso de la Shonen Jump?

Kazuki Takahashi, mangaka conocido por ser el autor de “Yu-Gi-Oh!”, es considerado uno de los artistas más exitosos de la historia de la Weekly Shonen Jump. Aunque, en cuanto a popularidad de su obra, Kazuo no puede compararse con grandes nombres de la industria como Akira Toriyama, Eiichiro Oda y Koyoharu Gotoge, es quien le ha dejado más rentabilidad a la famosa revista japonesa.

En la siguiente nota, te contamos un poco más sobre la vida del creador de la historia del faraón Atem y Yugi Moto, las dificultades que tuvo mientras realizaba su serie y el éxito mundial de su juego de cartas.

“Yu-Gi-Oh!”: ¿quién fue Kazuki Takahashi?

Kazuki Takahashi, nacido en octubre de 1961, en Tokio, pertenece a los mangakas que iniciaron su carrera en la década de los 80. En 1981, con su obra “ING! Love ball”, el artista ganó la octava edición de los Shogakukan Rookie Comic Awards, por lo que su trabajo fue publicado en el número 31 de la Weekly Shonen Sunday.

A pesar de que a los 20 años trabajaba en diseño comercial en una empresa de videojuegos, decidió empezar a ser asistente en la industria del manga. Sin embargo, su debut no se dio hasta 1986, cuando decidió adaptar el anime de “Go-Q-Choji Ikkiman”, bajo el seudónimo de Kazuo Takahashi.

"Yu-Gi-Oh!" es considerada la obra más rentable de la historia de la Weekly Shonen Jump. Foto: Sueisha

Su incursión a la Weekly Shonen Jump se dio en 1990, cuando serializó “Falcon king’s hawk”. Al igual que en la ocasión anterior, lo hizo bajo un nickname, Kazumasa Takahashi. Con este mismo nombre, y en la misma revista, publicó en 1991 “Tennoiro Boy BURAY”.

Todos los trabajos que había realizado no contaron con una gran popularidad, por lo que fueron cancelados con pocos capítulos. Al mangaka le tomó cerca de cinco años volver a crear una nueva historia, la misma que se convertiría en una de las más emblemáticas de todos los tiempos.

“Yu-Gi-Oh!”: Kazuki Takahashi y su obra maestra

En 1996, el artista decide cambiar de seudónimo para publicar su nueva obra, de esta forma, el manga de “Yu-Gi-Oh!” es lanzado en el número 42 de la Weekly Shonen Jump de ese año, con Kazuki Takahashi como nombre de su autor. El éxito de su creación hizo que en poco tiempo se realice una versión de anime, misma que estuvo a cargo de Toei Animation.

No obstante, la producción animada de 1998 no contó con gran aceptación por parte del público nipón, problema que también atravesaba su relato original. Al inicio, el mangaka incorporaba varios juegos de mesa para las diversas sagas, algo que ya no divertía de gran manera a quienes seguían la serie. Es así que nace “Magic wizards”, algo que, al igual que las anteriores propuestas, iba a ser parte de la historia por poco tiempo.

Kazuki Takahashi hizo que "Yu-Gi-Oh!" cuente con varios juegos de mesa. Foto: Sueisha

La editorial Shueisha y el editor de la Weekly Shonen Jump recibieron una gran cantidad de cartas por parte de los lectores de la revista, quienes deseaban saber un poco más sobre esta entretenida creación, de manera que Kazuki tuvo que extender su uso, lo que lo llevó a la cima rápidamente.

Aunque han existido mangas famosos como “Dragon Ball”, “Kimetsu no Yaiba”, “One Piece” y “Naruto”, su rentabilidad no se compara con la obra de Kazuki Takahashi. En una entrevista que dio un funcionario de la revista japonesa para Livedoor, confirmó que “Yu-Gi-Oh!” es, desde los inicios de la Jump, la serie que ha generado más dinero, con un amplio margen de ventaja.

Esto se puede ver reflejado en las instalaciones de la editorial japonesa, ya que, en 2005, se construyó una torre de oficinas con las ganancias de esta popular obra, por lo que se nombró El palacio de Yu-Gi-Oh!.

¿Cómo murió Kazuki Takahashi, autor de “Yu-Gi-Oh!”?

De acuerdo con los primeros reportes, Kazuki Takahashi había decidido hacer esnórquel la noche del pasado martes 5 de julio, en Nago, una ciudad ubicada al norte de la isla de Okinawa. Al día siguiente, una empresa de alquiler de autos se puso en contacto con la Policía al no poder contactarse con el mangaka.