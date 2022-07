¿Qué puedo hacer si tengo pareja y me empieza a atraer otra persona?

El hecho de tener una pareja no impide que, en algún momento, puedas sentirte atraído por otra persona. Sin embargo, el no saber actuar de manera correcta frente a esta situación, podría afectar tu actual relación amorosa, llevándola así al fin.

Conscientes de la frecuencia con la que sucede esto, La República se contactó con la psicóloga Jameslee Quiñones, especialista en terapia familiar y de parejas, quien se encargó de explicar qué hacer en estos casos.

Según la experta, la atracción es “algo natural que se puede dar en cualquier momento”. No obstante, el problema se genera cuando esta persona, que no es tu pareja, te empieza a llamar la atención “de una manera desmedida”.

Si tengo pareja y me empieza a atraer otra persona, ¿significa que mi relación no va bien?

“No necesariamente. Pero en el caso de que no puedas dejar de pensar en esa tercera persona, es necesario que revises ciertos puntos en tu relación para identificar qué está pasando. Puede ser que se esté cayendo en la monotonía”, señaló la psicóloga a este diario.

La especialista añadió que otra situación muy común es la existencia de problemas en cuanto a la comunicación, caracteres de la personalidad u otros tipos de circunstancias no resueltas con tu ‘media naranja’ que estarían desgastando el noviazgo, por lo que, de aparecer otro individuo que te atrae, es probable que decidas acabar con el vínculo.

El hecho de que te sientas atraído por una tercera persona no siempre significa que tu relación va mal. Foto: La República

¿Debo contarle a mi pareja lo que me está pasando?

De acuerdo a Jameslee Quiñones, esto va a depender del propósito que uno tenga para decirlo. Si queremos contarle que nos atrae un tercero solo para evitar sentir culpabilidad, sin buscar soluciones al respecto, entonces es mejor no decir nada.

“Hay dos puntos. Si lo hago con la intención de no sentirme culpable (por la atracción que tengo hacia otra persona) y no busco una solución, lo recomendable es no contarle a mi pareja porque ni yo tengo claro lo que siento. Si mi beneficio es personal, lo recomendable es no hacer esa confesión”, sostuvo.

En el caso de que el individuo con el que sostenemos un amorío nos perciba intranquilos y nos pregunte qué nos pasa, la especialista indica que, en estas circunstancias, lo mejor será contarle lo que está sucediendo.

“Si veo que mi pareja me nota diferente, me hace preguntas como ‘¿te pasa algo?, ¿hay algo por mejorar?’, ahí sí debemos darnos el permiso de confesarle qué está pasando, ya que también necesita ese respeto de la relación. Incluso, si yo siento que la relación ya ha llegado a su fin, es importante comunicarlo”, explicó.

Lo más saludable es contarle a tu pareja lo que te está pasando y buscar una solución. Foto: La República

Para finalizar, la psicóloga enfatizó en la necesidad de hacernos una autoevaluación antes de hablar con nuestros enamorados sobre el tema. Esta nos servirá para saber realmente qué estamos sintiendo por ese otro hombre o mujer, y si nos percibimos bien en nuestro actual noviazgo.

“No se debe contar como una especie de lluvia de ideas, sino que tiene que tener una intención de finalizar o de mejorar mi relación. Ese siempre va a ser el camino más saludable”, afirmó Quiñones.